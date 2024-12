A- A+

Saúde Veja 5 receitas para se alimentar bem durante a passagem do ano sem exagerar Há alternativas para se alimentar bem sem sair reclamando de barriga cheia após as festas

Quem nunca saiu de uma ceia empanturrado, reclamando que está de barriga cheia e que precisa voltar para a dieta e academia logo no primeiro dia de janeiro. Existem alternativas para se alimentar bem durante a comemoração sem exagerar e deixar o nutricionista orgulhoso. Ainda mais para quem vai preparar os pratos ao longo do último dia do ano.

Confira 5 receitas fáceis que podem ser feitas rapidamente e não sair da linha durante a ceia:

Salpicão de frango light

Ingredientes:

500 gramas de peito de frango cozido e desfiado

200 gramas (1 pote) de creme de ricota light

250 gramas (1 pote) de palmito em conserva

150 gramas (1 unidade) de cenoura crua

50 gramas (1 talo) de salsão

20 gramas (1 colher de sopa) de mel

Suco de 1 limão espremido

Salsinha e cebolinha a gosto

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo: higienizar e picar os legumes (ralar a cenoura e picar o palmito e o salsão em pedaços pequenos). Em um recipiente, colocar o frango desfiado, os legumes e adicionar o creme de ricota light, mexendo bem. Adicionar o suco do limão, o mel, as ervas e os temperos, misturando para incorporar.

Benefícios: além de ser um prato bastante proteico (por conta do frango desfiado) e rico em fibras (por conta dos legumes), ao substituir a maionese tradicional (ou mesmo o creme de leite) dessa receita por creme de ricota light, a quantidade de calorias reduz muito. Não adicionar batata palha ou outros componentes gordurosos também contribui para que a receita seja mais leve.

Salada de lentilha

Ingredientes:

200 gramas de lentilha cozida ao dente

150 gramas (1 unidade grande) de tomate

100 gramas (½ unidade) de pimentão amarelo

50 gramas (½ unidade) de cebola roxa

20 gramas (¼ de xícara de chá) de azeite

1 folha de louro pequena

Suco de 1 limão espremido

Cebolinha e salsinha a gosto

Sal, orégano e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo: após cozinhar a lentilha, higienizar e picar os legumes em pedaços pequenos. Em um recipiente, misturar todos os ingredientes e levar à geladeira. A salada deve ser servida fria.

Benefícios: a lentilha, além de conferir fibras e micronutrientes, é uma excelente fonte de proteínas vegetais, podendo ser uma alternativa para amigos e familiares vegetarianos. É uma receita que confere bastante saciedade com poucas calorias.

Farofa funcional

Ingredientes:

100g de quinoa em flocos

100g de gergelim torrado

100g de castanha do Brasil

50g de semente de girassol

30g de cúrcuma em pó

20g de semente de chia

½ cebola picadinha

2 dentes de alho picadinhos

2 colheres de manteiga ghee

50g de Goji Berries hidratadas

Sal marinho moído

Modo de preparo: coloque no liquidificador: a quinoa, o gergelim, a castanha, a semente de girassol, a cúrcuma e as sementes de chia e reserve. Em uma panela, refogue a cebola e o alho, deixe murchar e depois, acrescente a manteiga ghee e refogue mais um pouco. Acrescente 2 xícaras da farinha processada no liquidificador, deixe torrar um pouquinho por último acrescente as goji berries e acerte o sal.

Mousse de maracujá leve

Ingredientes:

320g (2 unidades grandes) de maracujá doce

200ml de água

350ml (2 potes individuais) de iogurte natural desnatado

30g de leite em pó desnatado ou whey protein sabor baunilha

10g de adoçante em pó de sua preferência

½ pacote de gelatina sem sabor

Modo de preparo: em um liquidificador, bater a polpa dos maracujás com a água. Peneirar para retirar as sementes. Retornar a mistura coada para o liquidificador e adicionar o iogurte natural, o leite em pó (ou o whey protein) e o adoçante, batendo novamente. Hidratar a gelatina sem sabor conforme a embalagem orienta e então, adicione ao liquidificador, batendo por mais 3 minutos. Porcionar em taças menores e decorar com a polpa do maracujá. Levar à geladeira por, pelo menos, 5 horas antes de servir.

Benefícios: ao trocar o creme de leite e/ou leite condensado por iogurte natural, a quantidade de calorias reduz bastante e a sobremesa se torna mais leve e refrescante, podendo ficar ainda mais proteica com o uso do whey protein. Evitar o uso do açúcar também contribui para uma preparação mais saudável.

Rabanada light

Ingredientes:

Pão de rabanada cortado em 1,5 cm

Leite desnatado morno com adoçante à gosto e baunilha

Ovos batidos na proporção: 2 claras para cada gema

Manteiga ghee ou óleo de coco para untar a frigideira

Açúcar mascavo e canela à gosto

Modo de fazer: molhe os pães rapidamente no leite morno com açúcar e baunilha e reserve. Bata as claras e acrescente as gemas. Unte uma frigideira antiaderente com o óleo de coco e aqueça.

Passe os pães nos ovos e jogue na frigideira quente para dourar. Só vire depois de fazer uma casquinha. Forre um tabuleiro com papel laminado e coloque as rabanadas após passar levemente na canela com açúcar mascavo.

Ponha no forno médio por alguns minutos, virando-as no meio do tempo. Ponha mais canela e açúcar se necessário.

