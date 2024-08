A- A+

Mercado Livre Mercado Livre já vale mais do que a Petrobras: US$ 90 bilhões Ações na Nasdaq, bolsa americana onde empresa é listada, fecharam em alta de mais de 10%

O MercadoLibre, dona do Mercado Livre no Brasil, encerrou as negociações desta sexta-feira com valor de mercado de US$ 90,04 bilhões (cerca de R$ 514 bilhões). Listada na Nasdaq, a bolsa de tecnologia de Nova York, as ações da empresa valorizaram 10,59%, encerrando a US$ 1.776,14. O avanço foi na contramão do índice de tecnologia, que fechou em queda de 2,43%.

A empresa divulgou, mais cedo, o balanço do segundo trimestre de 2024. No período, seu lucro dobrou, e a gigante do e-commerce, com atuação em diversos países da América Latina, atingiu a marca de 50 milhões de usuários ativos.

A marca atingida hoje fez a empresa superar o valor de mercado da Petrobras. Para Einar Rivero, sócio fundador da consultoria Elos Ayta, a valorização do dólar no Brasil, que ajudou a elevar os resultados do e-commerce, derrubou o valor de mercado da Petrobras.

"O dólar valorizou-se 18,4% até o dia 2 de agosto, o mesmo percentual que a Petrobras perdeu em valor de mercado no mesmo período. No final de 2023, a Petrobras valia US$ 102,79 bilhões, mas em 2 de agosto de 2024, seu valor caiu para US$ 83,88 bilhões, queda significativa de 18,4% ", diz.

O movimento de valorização no papel nesta sexta-feira foi na contramão do mercado, que viu, com dados da economia americana divulgados entre ontem e hoje, um ritmo de desaceleração maior que o previsto:

"As quedas das bolsas no mundo é por uma razão importante: o medo de uma economia mundial perdendo força. O principal vetor de piora das bolsas foi um medo de desaceleração global. E, com empresas vendendo menos, as ações caem ", disse André Duarte, analista de macroeconomia internacional da Occam Brasil.

Os resultados

O lucro líquido da companhia dobrou em relação ao ano anterior, chegando a US$ 531 milhões, superando os US$ 415 milhões esperados pelos analistas de Wall Street.

A receita líquida do Mercado Livre também superou as projeções e alcançou US$ 5,1 bilhões no período de três meses encerrado em 30 de junho, em comparação com a estimativa de US$ 4,7 bilhões, segundo analistas ouvidos pela Bloomberg. Foi uma alta de 42%.

O valor bruto das mercadorias (GMV na sigla em inglês), que reúne os dados de vendas on-line, aumentou 20% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 12,6 bilhões no período, com Brasil e México crescendo 36% e 30%, respectivamente, nesse período.

"O Mercado Livre não apenas se estabeleceu como um líder no setor de comércio eletrônico e fintech na América Latina, mas também demonstrou resiliência e capacidade de crescimento em um ambiente econômico volátil ", afirmou Riveiro. "A empresa manteve sua superioridade no comércio eletrônico em seus principais mercados em relação aos concorrentes, enquanto a rentabilidade permaneceu saudável, reforçando sua vantagem competitiva como um ecossistema, que se fortaleceu nos últimos anos". disse o BTG Pactual, em relatório.

Para o banco, a expansão da rentabilidade e o espaço para o crescimento de crédito, aliado ao cenário competitivo do e-commerce na América Latina, fazem a empresa ser promissora.

