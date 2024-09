A- A+

Guerra Meta aprova uso do lema pró-palestinos "Do rio ao mar" frase "Do rio ao mar, a Palestina será livre" tem sido usada em apoio aos palestinos desde o início da guerra em Gaza

O Conselho de Supervisão do grupo Meta determinou nesta quarta-feira (4) que a citação incluída na frase "Do rio ao mar", um slogan frequentemente utilizado por usuários pró-palestinos nas redes sociais, não viola as políticas de conteúdo da empresa.

Este conselho é a máxima autoridade nas decisões de moderação de conteúdo do grupo ao qual pertencem Facebook e Instagram.

O órgão revisou três casos que envolveram publicações no Facebook contendo uma frase controversa, que ganhou notoriedade por seu uso nos protestos mundiais contra a guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas.

A frase "Do rio ao mar, a Palestina será livre" tem sido usada em apoio aos palestinos desde o início da guerra em Gaza.

O governo de Israel acusa de antissemitismo aqueles que utilizam.

Para o Conselho da Meta, a frase não infringe as normas de conteúdo do grupo sobre discursos de incitação ao ódio e à violência, ou sobre organizações e indivíduos perigosos, e não deve levar à remoção de publicações em suas plataformas.

“Confirmando a decisão da Meta de manter o conteúdo, a maioria do Conselho afirma que a frase tem múltiplos significados e que as pessoas a utilizam de várias maneiras e com diferentes interesses”, alegou o Órgão.

“Especificamente, os três conteúdos apresentam sinais contextuais de solidariedade com os palestinos, mas não há uma linguagem que incite à violência ou à exclusão”, acrescentou.

A frase “Do rio ao mar, a Palestina será livre” refere-se à zona geográfica entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo, que abrange, entre outros, Israel e os territórios palestinos da Cisjordânia e Gaza.

O lema é frequentemente utilizado em apoio aos palestinos como um chamado à autodeterminação e à igualdade de direitos, ou para defender a proposta de um Estado única como solução para o conflito entre israelenses e palestinos, que seriam cidadãos de um mesmo país.

No entanto, muitos israelenses e judeus interpretaram a frase como um chamado à eliminação violenta de Israel.

