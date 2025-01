Metapneumovírus: o que é a doença viral que está aumentando entre crianças na China

A- A+

O número de casos de metapneumovírus humano (HMPV) está aumentando entre crianças na China, segundo informações da mídia estatal chinesa. Essa infecção viral pode causar sintomas do trato respiratório superior – como resfriados – bem como infecções pulmonares graves. Segundo a mídia local, atualmente, essa é uma das quatro infecções virais mais comuns entre os pacientes de hospitais na China.

Num comunicado divulgado em 27 de dezembro, Kan Biao, chefe do Instituto Nacional de Controle e Prevenção de Doenças Transmissíveis do CDC da China, anunciou que a taxa de infecções por HMPV entre crianças e adolescentes de até 14 anos estava aumentando na China, de acordo com o China Daily. Este aumento de casos também foi relatado pela Reuters. No entanto, a escala e a causa do aumento ainda não são claras.

"O HMPV foi reconhecido como um problema significativo na população em risco em todo o mundo desde a virada do século, quando foi descoberto pela primeira vez”, diz Andrew Easton, professor de virologia da Universidade de Warwick, no Reino Unido, que estuda pneumovírus, ao site especializado Live Science. "Esse risco não mudou significativamente nos últimos quase 25 anos", afirma.

Porém, ele ressalta que uma mudança na incidência ou no padrão de uma infecção “é sempre preocupante".

“É importante ser capaz de detectar mudanças nos padrões de infecção e depois identificar quais são as causas potenciais”, disse Easton. “[Devemos] avaliar se é uma mudança no comportamento das pessoas infectadas que levou ao aumento da exposição ou se é uma mudança no vírus que levou ao aumento do número de indivíduos infectados”.

É improvável que mutações ou alterações genéticas no vírus HMPV sejam as culpadas pelo aumento relatado de infecções, disse ele, mas são necessários testes adicionais do código genético do vírus para descartar esta possibilidade.

O que é o HMPV?

O HMPV é um vírus descoberto em 2001, da mesma família do vírus sincicial respiratório (RSV). Os sintomas comuns da infecção incluem tosse, febre, nariz entupido e falta de ar. No entanto, estes podem evoluir para bronquite ou pneumonia.

Crianças pequenas, idosos e pessoas com sistema imunológico comprometido são mais vulneráveis a sintomas graves, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC). Não existem vacinas disponíveis contra o HMPV nem tratamentos antivirais específicos para o vírus.

O tratamento para o HMPV é de suporte, o que significa que visa reduzir os sintomas e manter os sinais vitais estáveis. A duração da infecção variai de indivíduo pare indivíduo, mas é semelhante a outras infecções respiratórias, incluindo o resfriado comum.

A prevenção inclui medidas de proteção individual, como lavar regularmente as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos; evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos sujas; evitar contato próximo com pessoas doentes ou resfriadas; cobrir a boca ao tossir e espirrar e ficar em casa quando estiver doente.

