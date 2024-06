A- A+

TRANSPORTE Metrô do Recife: Linha Centro está fora de operação na noite desta quinta-feira (20) De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) Recife, uma queda na rede aérea foi a responsável pelo problema

Os passageiros que precisaram utilizar o metrô na estação Barro, durante a tarde e noite desta quarta-feira (20), foram pegos de surpresa com a paralisação total do sistema.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) Recife, uma queda na rede aérea foi a responsável pelo problema. O incidente aconteceu entre as Estações Barro e Coqueiral, e próximo à Estação Rodoviária, onde ocorreram duas quedas na rede energizada.

Paralisação Linha Centro

Com a falha no sistema, todas as rotas da Linha Centro seguem fora de operação. Segundo nota da CBTU Recife, a paralisação, que começou às 16h20 de hoje, ainda não tem previsão para acabar.

“As equipes de manutenção já foram acionadas para que o problema seja sanado o mais breve possível, mas, devido à complexidade do ocorrido, não temos previsão de retorno”, esclareceu a empresa.

Veja também

JUSTIÇA Moraes arquiva inquérito sobre campanha contra PL das Fake News