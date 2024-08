A- A+

Metrô Metrô do Recife: Linha Sul será fechada uma hora mais cedo nesta sexta (9) para ajustes O motivo da alteração é a atuação da equipe na rede aérea entre as Estações Imbiribeira e Antônio Falcão

A Linha Sul do Metrô do Recife vai ser fechada uma hora mais cedo nesta sexta-feira (9) para ajuestes na rede aérea entre as Estações Imbiribeira e Antônio Falcão. Com isso, o serviço vai até as 22h, e não até as 23h, como é comum.



A alteração não envolve a Linha Centro, que deve operar normalmente.

"Ressaltamos que, após esse horário, não haverá o serviço de transbordo entre linhas. Solicitamos que todos os usuários planejem suas viagens com antecedência para evitar transtornos", disse, por meio de nota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos.

No sábado (10), a operação da Linha Sul vai retomar o funcionamento normal, com encerramento às 23h. Ao todo, cerca de 60 mil passageiros utilizam o ramal por dia.

