MUNDO Mexicana morta após ser atropelada por Maria Fumaça ao tirar selfie é identificada Locomotiva 'La Emperatriz' faz parte de celebração do aniversário da Canadian Pacific Kansas City

A locomotiva 'La Emperatriz' chegou ao México para celebrar o aniversário de criação da Canadian Pacific Kansas City (CPKC), a companhia de ferrovias que possui uma linha ao longo da América do Norte. No entanto, a comemoração teve um acontecimento trágico: a morte de uma jovem que tentava tirar uma selfie. A mexicana foi identificada como Dulce Alondra García, de 28 anos.

Para o aniversário, a empresa colocou em operação seu trem 2816, fabricado em 1930 e conhecido como 'La Emperatriz'. A máquina a vapor iniciou o percurso em 24 de abril em Calgary, Canadá, com destino à Cidade do México, passando por várias localidades.

Na altura do município mexicano de Nopala de Villagrán, no estado de Hidalgo, no dia 4 de junho passado, dezenas de pessoas aguardavam ansiosamente a passagem da histórica locomotiva. Muitos prepararam seus telefones para tirar fotos e vídeos.





Uma mulher posicionou-se ao lado da linha férrea e, ao ver que a máquina se aproximava, virou-se e tentou tirar uma selfie. Como ficou registrado em vários vídeos dos presentes, 'La Emperatriz' apitou para que a multidão saísse dos trilhos.

No entanto, a mulher foi atropelada, caiu violentamente no chão e morreu. A vítima foi identificada como Dulce Alondra García, de 28 anos, graduada em engenharia em gestão empresarial pelo Instituto Tecnológico Superior de Huichapan. A instituição lamentou seu falecimento: "Descanse em paz e que sua família encontre resignação".

Da mesma forma, o Governo de Huichapan, de onde ela era natural, juntou-se às condolências. "Elevamos uma oração pelo seu eterno descanso, para que sua família encontre consolo e força", expressou.

