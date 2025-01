Ministra canadense conversará com Reino Unido, Europa e México para 'prevenir tarifas' de Trump

A- A+

A ministra de Relações Exteriores do Canadá, Melanie Joly, afirmou nesta segunda-feira, 27, que vai conversar ainda nesta semana com autoridades do Reino Unido, da Europa e do México para discutir as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que devem entrar em vigor a partir de 1º de fevereiro. Joly destacou que o objetivo central do Canadá agora é "prevenir tarifas".

Ela enfatizou que o país está "pronto desde o primeiro dia" para a nova política tarifária de Trump. "Nosso objetivo é garantir que possamos evitar tarifas, e acreditamos que isso seja possível. Continuaremos a dialogar com nossos diferentes interlocutores americanos", reforçou.

Joly também reforçou que irá a Washington na quarta-feira, 29, para se reunir com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e com Tom Holman, responsável pela defesa da fronteira dos EUA.

"Trump tem falado bastante sobre a questão da fronteira novamente. Temos um excelente plano para a fronteira, que está sendo implementado, e forneceremos mais atualizações sobre isso", acrescentou a ministra.



