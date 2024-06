A- A+

Alimentação Mito ou verdade: "regra dos 5 segundos" para comer um alimento que caiu no chão é real? Segundo especialistas alimentos úmidos, como melancia, maçãs e frios, atraem bactérias mais rapidamente do que alimentos secos

A regra de pegar o alimento até cinco segundos depois dele ter encostado no chão é comumente associada à diminuição de riscos de ingerir bactérias e outros micro-organismos. Mas essa generalização é verdade em todos os casos? Qual é a contagem de tempo até a contaminação começar?

Segundo especialistas alimentos “úmidos” — como pedaços de melancia, maçãs e frios — atraem mais bactérias mais rapidamente do que alimentos secos, como batatas fritas ou biscoitos. Portanto, com esses alimentos, quanto menos tempo no chão, melhor.

Um estudo americano publicado este ano mostra que, apesar do banheiro e da cozinha hospedarem a maior parte das bactérias — cerca de 700 por metro quadrado — ao menos 400 germes estão na sala de estar.

A pesquisa ainda revelou que existem 30.000 células bacterianas por 100 mililitros de água nas calçadas, incluindo matéria fecal e E. Coli, que são levadas para dentro de casa e transferidas para qualquer alimento que cair no chão.

Colocar a comida debaixo de água corrente, apesar de remover algumas partículas visíveis, como poeira e cabelo, ela não elimina os germes que contraiu do chão, independentemente de ter ocorrido em cinco segundos.

“Infelizmente, a regra dos cinco segundos é um mito”, disse Wendi Lebrett, médico de medicina interna à Food and Wine.

De acordo o médico Steven Dowshen, um segundo é o suficiente para o alimento ser contaminado. Em sua entrevista ao KidsHealth, portal neozeolandês sobre saúde infantil, o correto é retirar a comida do chão o mais rápido possível. Se sentir dúvida, o ideal é jogar fora.

"Um piso que parece sujo geralmente é pior, mas mesmo pisos secos que parecem limpos podem ter bactérias. Por que? Alguns germes podem sobreviver no chão por muito tempo", explica.

Um estudo feito para identificar a transmissão da bactéria responsável pela salmonelose, chamada Salmonella, publicado na National Library of Medicine, descobriu que a transferência ocorreu "quase imediatamente após o contato". Além disso, este tipo de bactéria poderia sobreviver por até quatro semanas em número alto o suficiente para contaminação de qualquer objeto próximo e que a transferência ocorreu "quase imediatamente após o contato".

“Consequentemente, este estudo conclui que a higienização adequada e diligente das superfícies de contato com alimentos é necessária para reduzir a contaminação cruzada dos alimentos, porque mesmo tempos de contato muito curtos resultam na transferência de um grande número de bactérias", recomendam os autores da pesquisa.

Para averiguar a "regra dos cinco segundos", dois investigadores de mitos, parte do programa de TV 'Mythbusthers', fizeram alguns testes. foram colocadas placas de contato com bactérias em contato todo o piso presente na oficina em que é feita a testagem por cinco segundos. Em seguida, as placas foram incubadas com a temperatura corporal. A dupla descobriu que as bactérias cultivadas eram muito variáveis, a depender de onde eram colocados. Eles perceberam que as amostras coletadas provindas do assento do vaso sanitário eram extraordinariamente mais limpas do que as de outras superfícies.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) estimaram que todos os anos, 48 milhões de americanos adoecem devido a doenças de origem alimentar e 128.000 pessoas são hospitalizadas. Na dúvida, se caiu no chão, é melhor não comer.

Veja também

"Dia D" Para veterano da II Guerra, lembranças do 'Dia D' ainda são nítidas 80 anos depois