Monte Orebe pode ser "ponto de romaria", citam pernambucanas

A- A+

Leia também

• Irmã Adélia: processo de Beatificação e Canonização avança no Vaticano

• Sagrada Família, a obra "perfeitamente inacabada" de Barcelona

Santuários como o de Lourdes, na França, e o de Fátima, em Portugal, são locais em que os olhos não conseguem ficar fixados em um mesmo ponto. Grandiosidades construídas pelo homem para homenagear quem tem uma dimensão inimaginável.



Mas todo monumento no passado já foi apenas terra. Assim como é, em parte, o Monte Orebe, distrito de Dormentes, no Sertão de Pernambuco. Humilde, mas com fiéis empenhados em fazer do local um futuro espaço de romaria no estado.



Inspiração

O nome da região que fica na parte alta de Dormentes é uma homenagem ao Monte Horebe (esse com a letra h no começo), ponto em que, segundo a Bíblia, Moisés recebeu de Deus os Dez Mandamentos.



É lá que uma dupla de irmãs pernambucanas, que a reportagem da Folha de Pernambuco encontrou durante os congressos internacionais promovidos pela Comunidade Obra de Maria na Europa, participa de um projeto para a reforma de uma pequena igreja e em obras para facilitar o difícil acesso ao local.



"Existe uma vila que fica virada para o Monte. Nós fizemos uma campanha com a comunidade de lá para construir 120 degraus. Mas como é alto, isso não é nem a metade necessária para terminar o caminho. Antes tinha somente uma capelinha, mas agora tem uma pequena igreja sendo reformada. Muitas pessoas sobem lá para pagar promessa" afirmou Ana Castro, de 66 anos, de Petrolina, também no Sertão de Pernambuco.



"Essa área pode crescer muito. A população abraçou a ideia. A fé não pode ficar escondida. Ainda há muito trabalho a ser feito. Lugares assim fazem as pessoas acreditarem mais em Deus. Cultivar esse sentimento é a maior função da Igreja Católica", completou.



A irmã de Ana, Virgínia, de 63 anos, destaca o potencial que a região pode ter para no futuro se tornar um local de turismo religioso no Estado.



"Pernambuco tem muito a oferecer nesse sentido. Em Petrolina, por exemplo, temos a nossa Catedral (do Sagrado Coração de Jesus e Cristo Rei) e alguns movimentos jovens que buscam fortalecer a fé pela cura e libertação. Lá no Monte Orebe podemos ter mais um local de romaria", explicou.



Referências

O Santuário de São Severino dos Ramos, em Paudalho, e de Nossa Senhora das Graças, no distrito de Cimbres, em Pesqueira, são pontos famosos de visitação de fiéis em Pernambuco.



Além disso, centenas de festas e eventos religiosos são realizados periodicamente nos 184 municípios do estado. Uma delas, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em Brejo da Madre de Deus, no Agreste, é nacionalmente conhecida e está entre os maiores espetáculos teatrais encenados ao ar livre do mundo.



Vale citar que o distrito de Juçaral, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR), abrigará a maior estátua da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.



De acordo com a tradição católica, a Virgem Maria teria aparecido na região para duas meninas, em 1936. O projeto é de 2021 e está em andamento, com investimentos da Obra de Maria.

*O repórter viajou a convite da Obra de Maria

Veja também

EUROPA Moldávia: Referendo sobre adesão à União Europeia tem resultado apertado