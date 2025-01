Morre ex-secretário de Turismo argentino, baleado há um mês ao entrar por engano em comunidade

A- A+

O ex-secretário de Turismo de Bariloche Gastón Fernando Burlón, de 51 anos, morreu. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (13), em comunicado divulgado pela Câmara de Turismo de Bariloche, um mês após o turista ter sido baleado ao entrar por engano no Morro do Escondidinho, ao errar o caminho para o Cristo Redentor.

"Gastón foi uma referência comprometida e visionária, cujo trabalho marcou um contributo significativo para aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo e trabalhar ao seu lado", destacou o texto do comunicado, que ressaltou a "paixão pela promoção do turismo" do argentino.

Burlón presidia atualmente a Câmara Argentina de Turismo Estudantil (CATE), uma associação que reúne empresas do setor, de acordo com o jornal argentino La Nación. Pelas redes sociais, ele se apresentava como proprietário de uma agência de viagens desde 2000.

Gastón, a mulher e os filhos estavam indo para o Cristo Redentor em 12 de dezembro, quando o GPS do carro o direcionou para a comunidade do Escondidinho, no Rio Comprido, dominada pela facção Comando Vermelho (CV). O veículo foi alvejado e Gastón atingido por um tiro na cabeça. Ele foi socorrido no Hospital Souza Aguiar na ocasião.

Segundo Nádia Loza, mulher de Gastón, informou ao jornal Clarín, a rua estreia e íngreme que acessaram não tinha "nada fora do comum", até que duas pessoas cercaram o veículo, apontando armas. Após quatro tiros disparados, e o turista baleado, o carro perdeu o controle e se chocou contra o muro de uma casa. Os filhos ficaram desesperados.

A Polícia Civil identificou Sandro da Silva Vicente, conhecido como Sandrinho, como autor dos disparos. O suspeito mora no Morro dos Prazeres, vizinho ao Escondidinho. Segundo a corporação, ele tem longo histórico criminal, com mais de 20 anotações.

