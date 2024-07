Morte em Pernambuco: primeiro semestre de 2024 registra aumento de mortes violentas

A- A+

Mesmo com a apresentação de queda dos números de mortes violentas intencionais (MVI) nos últimos meses, Pernambuco terminou o primeiro semestre de 2024 com números maiores se comparado com os do ano passado. O MVI é um indicador constituído pelos crimes de homicídio doloso, latrocínio, feminicídio, lesão corporal seguida de morte e outros crimes resultantes em mortes.

Conforme os números divulgados pela Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), nos seis primeiros meses de 2024 foram registradas 1.825 mortes violentas em todo o Estado. Já em 2023, no mesmo período, 1.792 casos foram informados, somando um aumento de aproximadamente 1,84%.

No balanço do primeiro semestre de 2024, no Recife foram registradas 353 mortes. A capital tem 61,93% dos 570 casos em toda a Região Metropolitana até aqui. Já o interior do Estado somou 902 vítimas nesses seis primeiros meses do ano.



Fechando os cinco municípios mais violentos também estão Jaboatão dos Guararapes com 172 mortes, Cabo de Santo Agostinho com 93, Petrolina com 92 e Olinda com 86. Das 185 cidades de Pernambuco, o Estado só não somou mortes violentas em 20.

Esses dados são preliminares e, segundo a SDS, serão atualizados no próximo dia 15 de julho.

