Sobe para 12 o número de mortes por dengue em Pernambuco em 2024, diz SES-PE

O número de mortes por dengue em Pernambuco em 2024 subiu para 12, segundo boletim epidemiológico divulgado na quarta-feira (28) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

Os dados consideram o intervalo entre 31 de dezembro do ano passado e o último sábado (24). A última morte por dengue no Estado havia sido confirmada no boletim da segunda semana de julho, atualizado no dia 13 daquele mês.

Pernambuco também tem, além das 12 mortes, 169 casos graves prováveis e um total de 9.861 casos confirmados de dengue este ano.

O Estado contabiliza 29.247 casos prováveis de dengue (casos em investigação + casos confirmados), total 395,7% maior do que o mesmo período de 2023.

A SES-PE ainda explica que 42 mortes foram descartadas para arboviroses este ano em Pernambuco. Outras 25 seguem em investigação.

"A investigação é realizada, inicialmente, pela equipe de Vigilância Epidemiológica do município de residência do óbito. Após isso, o caso vai para um comitê técnico de discussão de óbito, em que diversos profissionais avaliam a causa da morte", explicou a SES-PE.

O boletim desta semana mostra 51 municípios pernambucanos com baixa incidência para casos de dengue, 72 localidades com incidência média e 62 municípios com alta incidência de casos.

O Estado notificou ainda 4.617 casos prováveis de Chikungunya, com 1.315 casos confirmados. Já para Zika foram notificados 241 casos prováveis, mas sem confirmação até o momento.

Pernambuco também confirmou a ocorrência de 127 casos da febre do Oropouche.

Até o momento, o vírus oropouche isolado foi identificado em pacientes dos municípios de: Jaqueira, Pombos, Água Preta, Moreno, Maraial, Cabo de Santo Agostinho, Rio Formoso, Timbaúba, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Catende, Camaragibe, Ipojuca, Itaquitinga, Macaparana, Sirinhaém, Bonito, Garanhuns, Aliança, Machados e Barra de Guabiraba.

