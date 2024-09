A- A+

SAÚDE Mortes por cólera aumentam em todo o mundo, apesar da doença ser facilmente prevenível As fatalidades aumentaram 71% no ano passado, superando em muito o aumento de 13% nos casos, disse a Organização Mundial da Saúde

Os surtos de cólera que se espalham pelo mundo estão se tornando mais mortais. As mortes pela doença diarreica dispararam no ano passado, superando em muito o aumento nos casos, de acordo com uma nova análise da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A cólera é fácil de prevenir e custa apenas centavos para tratar, mas grandes surtos têm sobrecarregado até mesmo sistemas de saúde bem preparados em países que não enfrentavam a doença há anos. O número de mortes por cólera relatadas globalmente no ano passado aumentou 71% em relação a 2022, enquanto o número de casos relatados subiu 13%. Grande parte desse aumento foi impulsionado por conflitos e mudanças climáticas, afirmou o relatório da OMS.

“Para que as taxas de mortalidade estejam aumentando tanto, mesmo com o aumento dos casos, isso é totalmente inaceitável”, disse Philippe Barboza, líder da equipe de cólera no programa de emergências de saúde da OMS. “Reflete a falta de interesse do mundo por uma doença que aflige os humanos há milhares de anos, afetando as pessoas mais pobres que não conseguem encontrar água potável para beber”, afirmou.





Mais de 4.000 pessoas foram oficialmente relatadas como mortas por cólera em 2023, mas o número real é provavelmente muito maior, disse o Dr. Barboza. Os esforços da OMS para modelar o número real de mortes por cólera, usando dados coletados de programas de testagem, indicam que o total de mortes em 2023 pode ultrapassar 100.000.

A cólera pode causar morte por desidratação em apenas um dia, enquanto o corpo tenta expulsar as bactérias virulentas em jatos de vômito e diarreia aquosa.

“Como podemos aceitar que, em 2024, pessoas estejam morrendo porque não têm acesso a um simples pacote de sais de reidratação oral que custa 50 centavos?” perguntou o Dr. Barboza. “Não é porque não têm uma UTI — é apenas fluido intravenoso e antibióticos que precisam.”

Houve 45 países com casos relatados de cólera em 2023, um aumento significativo em relação aos 35 países em 2021. O peso global da doença mudou do Oriente Médio e da Ásia para a África, onde houve um aumento de 125% nos casos em 2023 em comparação com o ano anterior.

A disseminação da cólera na África Austral tem sido impulsionada por eventos climáticos catastróficos, incluindo enchentes e secas. Quando as pessoas não têm acesso à água, muitas vezes se aglomeram em poucas fontes que, se poluídas, podem adoecer milhares rapidamente.

Zâmbia e Malaui responderam fortemente aos surtos de cólera, disse o Dr. Barboza, mas seus sistemas de saúde foram sobrecarregados. Na capital da Zâmbia, Lusaca, o governo teve que montar um centro de tratamento de cólera em um estádio.

No Sudão, onde mais de nove milhões de pessoas foram deslocadas por uma guerra civil brutal, pessoas estão concentradas em campos com infraestrutura sanitária mínima. Ainda assim, trabalhadores da saúde conseguiram controlar um surto de cólera no ano passado, disse o Dr. Bashir Hamid, diretor de saúde e nutrição da Save the Children no Sudão. Mas agora, afirmou ele, a doença está de volta, com mais de 5.600 casos relatados desde meados de agosto.

“Estamos vendo crianças que já estão gravemente debilitadas pela desnutrição e não têm defesa contra a cólera”, disse o Dr. Hamid.

Em 2023, surtos muito grandes, definidos como mais de 10.000 casos suspeitos ou confirmados, foram relatados por nove países: Afeganistão, Bangladesh, República Democrática do Congo, Etiópia, Haiti, Malaui, Moçambique, Somália e Zimbábue. Este número é mais que o dobro dos surtos desse tipo relatados anualmente de 2019 a 2021, segundo a OMS.

A principal razão para a maior taxa de mortalidade no ano passado foi o aumento do que a OMS chama de “mortes na comunidade”: pessoas que morreram de cólera sem receber qualquer atendimento em um centro de saúde.

A vigilância da cólera em alguns países grandes é consistentemente fraca. A Índia, por exemplo, relata apenas alguns casos a cada ano.

A exceção é Bangladesh, que fez grandes avanços na vigilância. O país registrou mais de 23.000 casos em 2023, um número que reflete uma melhor contagem, e não necessariamente surtos piores, segundo a OMS.

No total, em 2023, a organização registrou 535.321 casos globalmente, em comparação com 472.697 no ano anterior.

Atualmente, há 24 países com surtos de cólera; o número de casos e mortes geralmente aumenta no final do ano devido aos padrões climáticos.

A crise da cólera também foi agravada por uma persistente escassez global de vacinas. A demanda superou a oferta por anos, desde que os principais produtores pararam de fabricá-las. Todo o mercado de vacinas contra a cólera está em países de baixa e média renda, onde o produto é vendido por apenas US$ 1,50 por dose.

Em 2022, a organização que gerencia o estoque global de emergência de vacinas contra a cólera fez uma recomendação inédita para que pessoas em áreas de surto recebessem apenas uma dose da vacina, em vez das duas doses padrão, na tentativa de estender o estoque. Uma dose da vacina oferece de seis meses a dois anos de proteção contra a cólera, enquanto o regime completo de duas doses, administradas com um mês de intervalo, proporciona cerca de quatro anos de proteção para adultos.

Em 2023, países com surtos solicitaram 74 milhões de doses da vacina. Menos da metade dos pedidos pôde ser atendido, e não sobraram vacinas para campanhas preventivas em locais vulneráveis como o Sudão ou Gaza.

“Quando conseguimos acesso à vacina para o surto do ano passado, ajudou muito”, disse o Dr. Hamid, baseado em Port Sudan. “Realmente vimos os casos caírem. Mas não sabemos se haverá vacina disponível para este surto.”

A EuBiologics, uma empresa farmacêutica sul-coreana, é atualmente a única fornecedora global de uma vacina contra a cólera. A empresa está em processo de mudança para uma fórmula simplificada da vacina que permitirá aumentar a produção em 40% até o final deste ano, disse Rachel Park, diretora de negócios internacionais.

Mas mesmo com essa mudança, o fornecimento total no próximo ano não excederá 50 milhões de doses. É difícil estimar a demanda futura, dado o forte aumento no número de surtos, disse o Dr. Barboza, mas uma necessidade mínima, mesmo com uma estratégia de dose única, provavelmente igualaria ou superaria as 74 milhões de doses solicitadas em 2023.

Outra vacina, chamada HillChol, é fabricada pela empresa indiana Bharat Biotech e foi recentemente aprovada pelo governo indiano para uso doméstico. A empresa deve solicitar autorização da OMS para a vacina e espera começar a produzi-la para o estoque global no final de 2026, com produção inicial de 40 milhões de doses por ano.

