RECIFE Motociclista que morreu em sinistro entre moto e carreta era aluno do curso de formação da PM Colisão aconteceu em frente ao Aeroporto do Recife, na manhã desta quinta-feira (9). Ele estava em deslocamento para aula

O motociclista que morreu após ser atingido por uma carreta na avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, era aluno do Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP) da Polícia Militar de Pernambuco.

O sinistro aconteceu por volta das 5h20, em frente ao Aeroporto do Recife. A PM afirmou que David Matheus Pereira da Silva estava a caminho do curso quando foi atropelado.

A corporação informou oferecer o suporte necessário à família "neste momento de dor".

Em publicação nas redes sociais, o CFAP disse comunicar a morte de David Matheus com "imenso pesar".

"Em honra à sua coragem e dedicação, sua memória será eterna em nossos corações. Descanse em paz, herói", diz trecho do comunicado.

As primeiras informações são de que o motorista da carreta deixou o local sem prestar socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado às 6h. O aluno foi encontrado morto no local pela equipe.

As investigações do acidente ficarão a cargo da Polícia Civil de Pernambuco. Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) foram ao local para atender a ocorrência.

Nesta manhã, o trecho teve muito trânsito, com uma fila de carros formada por conta do fechamento de uma das faixas da avenida. Mesmo na saída dos policiais, ainda era possível ver as marcas deixadas onde o sinistro ocorreu.

Trecho liberado

Por volta das 9h, policiais realizavam a última limpeza para iniciar a liberação do trecho da avenida Mascarenhas de Moraes onde aconteceu o sinistro.

O Instituto de Medicina Legal (IML) recolheu o corpo às 8h40.

