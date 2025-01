Motociclista sem capacete morre ao perder controle de veículo e bater em muro e poste de iluminação

A- A+

Um motociclista morreu após perder o controle do veículo, bater no muro de uma casa e, em seguida, em um poste de iluminação pública.



O caso aconteceu na madrugada de terça-feira (7), em Tiúma, São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).



Uma câmera de segurança registrou o ocorrido. Nas imagens, o condutor aparece circulando em alta velocidade e sem capacete, na rua do Mercado.

Rapidamente, ele sai da pista, bate no muro e no poste. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o motociclista, que não teve o nome e idade divulgados, morreu no local.



A ocorrência de "acidente de trânsito com vítima fatal" foi registrada na Delegacia de Camaragibe, também na RMR.



"O caso segue sob apuração para o esclarecimento do fato", afirmou a corporação.

