Adolescente e cavalo são arremessados após baterem em carro em Vitória de Santo Antão

Um adolescente e um cavalo foram arremessados após colidirem um carro em uma rua de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco. O caso foi registrado por câmera de segurança.

Nas imagens, é possível ver quando o cavalo sai em disparada na rua e termina batendo no carro, que vem de outra rua, em uma esquina.

Os dois caíram na pista após serem arremessados. O motorista do carro chegou a descer do veículo e ajudar no socorro do adolescente e do cavalo.

O caso aconteceu no final da tarde do último sábado (4), no bairro Universitário.

A Prefeitura de Vitória de Santo Antão informou que o cavalo foi resgatado pela Secretaria Municipal de Agricultura, que prestou os primeiros socorros.

No entanto, diante da gravidade dos ferimentos, o animal precisou ser sacrificado.

O adolescente, ainda segundo a gestão municipal, teve ferimentos leves e foi atendido por agentes municipais de trânsito, bem como o motorista do veículo. A idade do adolescente não foi divulgada.

