Alta nos casos de Covid-19 em Pernambuco tem gerado falta de testes nas farmácias, diz sindicato

Com a alta de 282% nos casos leves de Covid-19 em Pernambuco, a procura por testes que detectam a doença também aumentou, fazendo com que o produto esteja em falta nas farmácias. O insumo pode chegar a custar R$ 50.

Em entrevista concedida à Folha, o presidente do Sindicato das Farmácias de Pernambuco (Sincofarma-PE), Ozeas Gomes, explica que não tem como o mercado ‘prever’ o crescimento dos casos da doença, o que gera a escassez.

“A gente só entende aquilo que está acontecendo, no momento. Não prevemos o que vai acontecer, porque quando a questão é uma doença e, especificamente, a covid-19, não podemos prever tudo. Realmente, o teste está em falta e o mercado muito escasso. O que tem é estoque antigo”, destaca ele.

Quando os testes faltam, ainda de acordo com Gomes, as farmácias fazem pedidos aos laboratórios do produto, mas o prazo de reabastecimento chega a uma semana.

“A gente não tem como exigir muito dos laboratórios, até porque quando acontecem essas faltas, é de forma geral. Eles têm que atender o Brasil todo”, complementa.

Falta nas farmácias

A reportagem realizou uma busca por testes de Covid-19 em algumas farmácias da Zona Oeste do Recife, por meio de aplicativos. Numa rede, o produto nasal, que chega a custar R$ 89,95, está em falta no estoque.

Numa outra, localizada no cruzamento da rua Gomes Taborda com a avenida General San Martin, ainda foi possível encontrar o teste nasal, que custa R$ 31,99.

Testagem na rede pública

Recife

A Secretaria de Saúde do Recife assegura que há o insumo nos locais que oferecem a testagem gratuita. A cidade disponibiliza diversos lugares onde o serviço pode ser feito. Contudo, o agendamento tem que ser efetuado no aplicativo Conecta Recife. Veja os lugares:

- Policlínica Waldemar de Oliveira

Endereço: R. do Pombal, 115 - Santo Amaro

- Centro Médico Ermírio de Moraes

Endereço: Avenida 17 de Agosto, s/n, Casa Forte

- UPA-E Mustardinha

Endereço: Rua Major Mário Portela, 297, Mustardinha

- Centro de Saúde Professor Sebastião Ivo Rabelo

Endereço: Av. Campina Grande, 199 - COHAB

- Centro de Saúde Professor Monteiro de Moraes

Endereço: Av. Beberibe, 4510 - Beberibe

- Policlínica Clementino Fraga

Endereço: Rua Japaratuba, 260 - Vasco da Gama

- Policlínica Lessa de Andrade

Endereço: Estrada dos Remédios, 2416 - Madalena

Olinda (sem necessidade de agendamento)

No município, o local do exame é o Centro de Testagem da Olinda, localizado na Policlínica Ouro Preto, que funciona de segunda a sexta-feira, das 08 às 16h, na Rua Peixe Agulha.

A vacinação, que acontece sem agendamento em todas as Unidades Básicas de Saúde e Policlínicas, pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Bem como no ponto de vacinação do Shopping Patteo (Bairro Novo), também de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Jaboatão dos Guararapes

Em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, o agendamento dos testes deve ser feito pelo aplicativo/site De Olho na Consulta. Os locais de testagem gratuita são:

- Policlínica Mariinha Melo

Endereço: Rua Cristiano Santos - Vila Rica

- Policlínica Manoel Calheiros

Endereço: Rua Dois, 17 - Curado

- Policlínica José Carneiro Lins

Endereço: Rua Dr. Luís Regueira, S/N - Prazeres

