Pernambuco registra aumento de 282% no número de casos leves de Covid-19

A- A+

Pernambuco teve um salto no número de casos diagnosticados de Covid-19. Conforme dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), nas últimas seis semanas foram confirmados 645 casos leves.

Um detalhe chama a atenção: na Semana 47 foram 52 registros, enquanto na Semana 52 saltou para 218, o que significa um aumento de 282% nos últimos dois meses de 2024. Também houve 12 registros de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Segundo especialista, o cenário levanta preocupação por conta de uma possível subnotificação.

À Folha de Pernambuco, o infectologista Raphael dos Anjos alertou que muitas pessoas estão caindo na subnotificação, fato que impede a percepção real do problema de saúde pública.

"A gente fica bem preocupado. Esses números são bem reais e podemos dizer que tem muitas pessoas que desenvolvem doenças semelhantes, de quadros respiratórios, que não estão indo em busca do serviço de saúde. Portanto, temos ainda a observação de um quadro de subnotificação".

Questionado sobre o perigo que esse cenário de subnotificação pode gerar, o médico ressaltou que todo o investimento e demais ações são baseadas nos números oficiais.

"A gente não consegue ter a dimensão exata do problema. Por exemplo, se disse que teve 218 casos leves na última semana. Esse número pode ser mais de 1.000 casos. Os investimentos e atitudes voltadas à saúde pública são tomadas com base nas notificações. Se temos números abaixo da realidade, faremos uma ação desproporcional do que a necessária", disse.

Festas de fim de ano



O aumento no número de casos se confunde com o período de confraternizações e festas de fim de ano. Sobre essa possibilidade, o infectologista comentou como esse momento pode ter contribuído para o número de casos.

"Essa questão de final de ano, o encontro de pessoas em ambientes confinados, aglomerações, favorece muito às transmissões de doenças virais respiratórias. As gotículas respiratórias transmitem doenças de forma direta, por inalação, mas as mãos contaminadas também podem contaminar. Quando você aperta a mão de alguém que tenha um fluido respiratório, e ao coçar a boca, olhos ou nariz pode ter a transmissão e contrair a doença", comentou.

Outro fato levado em consideração para o crescimento são as variações do vírus que continuam em desenvolvimento. "A adaptação do vírus da Covid tem o aparecimento de subvariantes, que geralmente desenvolve doenças mais leves, mas que tem uma capacidade muito grande de transmissão. Isso que vem acontecendo, vem ocorrendo esse direcionamento há alguns anos", refletiu Raphael dos Anjos.



Período carnavalesco



Com a aproximação do período de Carnaval, o alerta soa com maior preocupação. Assim, o profissional pediu para que as pessoas que apresentem sintomas de doença respiratória façam um período de isolamento e não participem de aglomerações.

"O período de Carnaval é de sazonalidade de transmissão dessas viroses que conhecemos tão bem, já que é momento de aglomeração. O que podemos reforçar com a população - o que é quase impossível, pois a gente faz parte de uma capital muito festiva - é que, se uma pessoa tem a percepção de estar desenvolvendo uma doença respiratória, tente evitar esses eventos e a consequente cascata de transmissão da doença", solicitou.

Sintomas persistentes



Durante a reta final de 2024, o Ministério da Saúde divulgou um estudo que apontou que 18,9% das pessoas com Covid-19 relatam sintomas persistentes. Entre os sinais mais relatados estão ansiedade, cansaço, dificuldade de concentração e perda de memória.

Mais de 28% da população brasileira, o equivalente a 60 milhões de pessoas, relatou ter sido infectada pela Covid-19. Segundo a pesquisa, os impactos da pandemia são grandes e duradouros, com acirramento de desigualdades históricas em saúde.

Prevenção e cuidados

A partir do início de sintomas suspeitos, como febre, tosse, dor de garganta e outros relacionados, a SES-PE recomenda aguardar entre 48 e 72 horas para realizar a testagem em serviços de saúde.

Os testes estão disponíveis em unidades básicas de saúde, UPAs, policlínicas e outros locais definidos pelos municípios.

Caso o resultado seja positivo, é necessário cumprir o isolamento de sete dias. Para aqueles que optarem por realizar um novo teste no quinto dia e o resultado for negativo, o isolamento pode ser encerrado antes.

É fundamental manter o uso de máscaras, a higienização das mãos e estar com o cartão de vacinação atualizado, respeitando o calendário vacinal voltado para a população pediátrica, idosos e grupos prioritários.

Números



Semana 47 - 57 casos leves + 3 casos de srag

Semana 48 - 57 casos leves + 2 casos de srag

Semana 49 - 56 casos leves + 0 casos de srag

Semana 50 - 94 casos leves + 3 casos de srag

Semana 51 - 163 casos leves + 3 casos de srag

Semana 52 - 218 casos leves + 1 caso de srag

Veja também

MUNDO UE rejeita 'categoricamente' a acusação de Zuckerberg sobre censura no bloco