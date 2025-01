A- A+

Um homem de 36 anos considerado de alta periculosidade e um dos alvos prioritários da Polícia Civil do Rio Grande do Norte foi preso em um resort de luxo na praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco.

Ele estava foragido da Justiça há dois anos e era membro do conselho de uma organização criminosa atuante no estado potiguar, sendo também responsável por abastecer pontos de venda de drogas na praia de Pipa, um dos destinos turísticos mais frequentados do Rio Grande do Norte.

A prisão aconteceu em parceria com a Polícia Civil de Pernambuco, na manhã da segunda-feira (6). No momento em que foi encontrado, o homem chegou a apresentar uma identidade falsa aos policiais.

O criminoso também repassava armas para criminosos na região da praia de Pipa. Ele é investigado por organização criminosa, tráfico de drogas, crimes contra o sistema nacional de armas e homicídio.

A Polícia Civil de Pernambuco disse que, durante a condução do criminoso à delegacia, ele confessou que havia armas sob sua posse em um apartamento alugado onde morava há dois meses, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Os policiais então foram até o local e encontraram um arsenal de armas e munições de uso restrito, sendo três pistolas calibre 9 mm; seis carregadores de munição 9 mm; um carregador com prolongador normal 9 mm; um carregador tipo caracol com capacidade para 100 disparos; 202 munições calibre 9 mm; e um colete balístico.

Os mandados de prisão foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN e pela 1ª Vara Regional de Execução Penal do Rio Grande do Norte.

Policiais civis da 103ª Delegacia de Polícia de Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, atuaram em ação integrada com agentes da Delegacia de Polícia de Furtos e Roubos de Pernambuco (Depatri).

O homem foi autuado em flagrante também pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, porte ilegal de arma de fogo e uso de documento falso.

Por fim, o criminoso foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Outros detalhes sobre a prisão do criminoso serão repassados pela Polícia Civil de Pernambuco em coletiva de imprensa marcada para a manhã desta quarta-feira (8), no Recife.

