A- A+

Três pessoas de uma família ficaram feridas, e uma morreu após vizinhos atearem fogo na casa deles, no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O ataque, que aconteceu na manhã do último domingo (5), chocou a comunidade, e moradores da área incendiaram pertences na casa dos suspeitos, em protesto na segunda-feira (6).

Samara Cristina, de 25 anos, estava em casa com a mãe, o pai e uma irmã, de 14 anos. Ela chegou a ser socorrida para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, mas morreu na tarde de segunda-feira.

Mãe, pai e irmã de Samara também foram levados para o HR, onde permanecem internados. Segundo o hospital, eles seguem em estado grave nesta terça-feira (7), mas estáveis.

Parente das vítimas, que preferiu não se identificar, contou à reportagem da Folha de Pernambuco que a adolescente está intubada e os três estão na mesma sala do hospital.

O enterro de Samara Cristina será realizado na tarde desta terça-feira (7), no Cemitério da Muribeca, depois da liberação do corpo no Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, também na área central do Recife.

Pai e mãe de Samara foram identificados apenas como Sandra e Roberto. De acordo com a parente, na noite anterior ao crime, no sábado (4), houve uma discussão entre seus familiares e os vizinhos, que depois teriam tocado fogo na casa. Os suspeitos, segundo esses relatos iniciais, são uma vizinha e o marido dela.

Essa briga teria sido motivada porque Sandra estava tentando socorrer um gato de uma terceira vizinha que teria sido envenenado.

"Ele [Roberto] falou que Sandra estava tentando socorrer um gato da vizinha que tinham envenenado e chegou uma menina [a outra vizinha] e começou a discutir com ela, dizendo que ela estava maltratando o gato. E começou a falar palavrão, palavras de baixo calão... Minha tia acabou discutindo também, quem é que vai levar desaforo e vai ficar calado? Ainda mais no caso dela que estava tentando ajudar o gato"

Em seguida, essa vizinha teria feito ameaças. "No outro dia, aconteceu isso [o incêndio]", completou a parente.

Os vizinhos prestaram o socorro às vítimas em meio ao incêndio.

"[Os vizinhos] nem sabiam o que estava acontecendo, não sabiam que eles estavam em casa, porque, na noite anterior, eles tinham dito que iam à praia. Meio que não se atinaram que eles estavam lá e quando viram a casa estava pegando fogo"

A casa tem apenas uma entrada, e os vizinhos suspeitos do crime atearam fogo justamente nessa porta, impedindo a saída das vítimas.

"Foram para o banheiro tentar se salvar e acabou que as pessoas escutaram o grito de socorro. Quando foram resgatar eles já estavam todos desmaiados, tinham respirado muita fumaça".

Polícia investiga

A Polícia Civil de Pernambuco investiga a morte como homicídio consumado e o caso como incêndio consumado.

"As diligências seguem até o esclarecimento total do ocorrido", afirmou a Polícia Civil de Pernambuco. Até o momento, ninguém foi preso.

Bombeiros

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou ter sido acionado na manhã do domingo para atender a um incêndio em residência, localizada na rua Vinícius de Morais.

A corporação enviou duas viaturas ao local, mas o fogo já havia sido controlado por populares.



As quatro pessoas foram socorridas após inalar fumaça, também antes da chegada das equipes dos bombeiros, que chegaram a realizar o rescaldo e a avaliação do ambiente, acionando a Defesa Civil para as providências necessárias.

Veja também

BRASIL Ministério da Saúde acompanha surto de vírus respiratório na China