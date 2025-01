Ciclista morre após ser atropelado por ônibus na BR-101, em Igarassu

A- A+

Um ciclista morreu após ser atropelado, na manhã desta quarta-feira (8), na BR-101, em Cruz de Rebouças, na cidade de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro aconteceu no quilômetro 45 do sentido Recife-João Pessoa da rodovia federal, na faixa exclusiva de ônibus.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou equipe, mas o ciclista morreu no local.

Imagens divulgadas pela polícia mostram a bicicleta embaixo do ônibus e parte do para-brisa do veículo quebrado após o impacto.

A PRF disse que o homem estava, a princípio, sem documentos e tem aproximadamente 30 anos.

O motorista do ônibus realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal para o consumo de bebida alcoólica, ainda de acordo com a PRF.

Instituto de Criminalística (IC) e Instituto de Medicina Legal (IML) foram acionados para a ocorrência.

