Carpina: motociclista morre após tentar desviar de madeiras que se soltaram de caminhonete

Um motociclista morreu após tombar no km 60 da BR-408, em Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.



O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (7), por volta das 11h.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é que o condutor da moto, de 44 anos, tentou desviar de madeiras que se soltaram de uma caminhonete que seguia na pista.



O motociclista acabou perdendo o controle do veículo e tombou na via, sentido Zona da Mata.

Devido aos ferimentos, o condutor, que não teve o nome divulgado, não resistiu e morreu no local.



Ainda de acordo com a PRF, o motorista da caminhonete saiu do local antes da chegada da equipe policial.



O Instituto de Medicina Legal (IML) e o Instituto de Criminalística (IC) foram acionados.



A Polícia Civil de Pernambuco vai investigar.

