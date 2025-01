A- A+

CELEBRAÇÃO Queima da Lapinha decreta início do período carnavalesco no Recife Tradicional celebração aconteceu nesta seguna-feira (6), em evento finalizado no Pátio de São Pedro

A tradicional Queima da Lapinha reuniu fiéis católicos, nesta segunda-feira (6), no Recife, para encerrar o ciclo natalino e dar início ao período da Folia de Momo.

A celebração começou na Rua Nova, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares, e seguiu em cortejo até o Pátio de São Pedro, onde a lapinha foi queimada por volta das 18h30.

No fim, dando o pontapé inicial nos preparativos carnavalescos, a festividade terminou ao som dos clarins de Momo, com a participação do patrimônio vivo do Recife Bloco Pierrot de São José, além da Inclusão Cia de Dança e do Bloco das Flores.

O rito tradicional reuniu 14 pastoris, além de 3 orquestras, blocos líricos, grupos de dança e passistas para consagrar ao fogo os desejos e expectativas para 2025. Antes da queima, o público foi convidado a escrever pedidos em pequenos pedacinhos de papel, que são colocados na Lapinha para espalhar esperança e coisas positivas ao ano que se inicia.

Presente na celebração, a secretária de Cultura do Recife, Milu Megale, comentou sobre a tradicional festividade e desejou um 2025 de realizações.

"Começa hoje o ano de forma efetiva, onde a gente deseja tudo de melhor para o ano. Se inicia com novos desejos, nossas vontades e realizações. A gente queima a Lapinha e leva para o universo, contempla tudo de bom para o ano de 2025 e para abrir o carnaval", contou à reportagem.

A responsável pela pasta cultural também projetou o início do período carnavalesco na capital pernambucana. A partir de fevereiro, os fãs da folia vão ter diversas atrações nas ruas da cidade.

"A gente tem uma prévia extensa já em fevereiro. Já no carnaval teremos muita coisa boa a partir da quinta-feira (27 de fevereiro). Teremos quase 49 polos descentralizados, lugar para brincar com paz e tranquilidade. Serão muitas pessoas envolvidas para fazer um carnaval lindo e maravilhoso como em todos os anos no Recife", pontuou.

A Queima da Lapinha é uma celebração de tradição religiosa do século 19, trazida pelos jesuítas para o Brasil, cujo simbolismo está relacionado à manjedoura onde nasceu o Menino Jesus e ao dia em que ele foi visitado pelos três reis magos.

