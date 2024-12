A- A+

BAL MASQUÉ 2025 Carnaval 2025: Bal Masqué comemora 75 anos sob o tema "A cultura do Mestre Vitalino de Caruaru" Edição especial do tradicional baile carnavalesco terá Almir Rouche e Cheiro de Amor entre as atrações

E a 75ª edição do Bal Masqué, um dos mais tradicionais bailes carnavalescos de Pernambuco, já tem data marcada. Em coletiva de imprensa, hoje no Paço do Frevo, a organização da festa divulgou a data da festa, tema e homenageados.

O 75º Bal Masqué será no dia 15 de fevereiro, no Clube Internacional do Recife, localizado no bairro do Benfica, e será realizado sob o tema "A obra do Mestre Vitaliano de Caruaru", fazendo referência a um dos principais artesãos do barro que o Estado teve até os dias de hoje.

A edição marca o Jubileu de Diamante do baile, que contará com o Desfile de Máscaras e Fantasias e com o concurso Garota Bal Masqué.

O 75º Bal Masqué será filantrópico e terá a renda dos ingressos sociais (que correspondem a 70% da área do Clube Internacional) destinada a três instituições locais - o NACC, o Hospital do Câncer do Recife e a comunidade terapêutica SARAVIDA. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla e na Bilheteria Digital.



Programação

A banda Garota Nacional é uma das atrações e vai apresentar repertório eclético. Já o cantor Almir Rouche, um dos artistas mais populares de Pernambuco, promete levantar o público com o seu já conhecido espírito carnavalesco.

A cantora Priscila Sena, consagrada como "Musa do Brega", também subirá ao palco do Bal Masqué. Da Bahia, a Cheiro de Amor vai garantir a porção de axé music que o pernambucano tanto ama.

O Desfile de Máscaras e Fantasias garante o momento de criatividade da festa, quando os foliões podem assistir às diversas criações dos concorrentes que, via de regra, usam e abusam da criatividade para conquistar o público e a comissão de jurados. A governadora Raquel Lyra foi convidada para presidir o júri desta edição do baile.

Outro momento aguardado da festa é o concurso Garota Bal Masqué, comandado pelo estilista Romildo Alves, etapa em que a beleza e a elegância das participantes contam muito na avaliação. À frente da comissão julgadora estará João Campos, Prefeito do Recife.

A vencedora será coroada como musa oficial do evento, recebendo um prêmio e o título que carrega prestígio no cenário cultural pernambucano.

Homenageados

Além das apresentações e concursos, o Bal Masqué de 2025 prestará homenagens ao cantor e compositor Alceu Valença, a Alexandre Ferrer, luri Maia Leite e João Carlos Paes Mendonça, entre outras personalidades com contribuições para a cultura, transformação social e a economia da região.

Destaques

Em 2025, o Bal Masqué também traz como grande novidade a honraria "Pilares da Contribuição", que visa homenagear personalidades que têm contribuído para o impacto positivo de diversos segmentos da cultura, arte e economia pernambucana.

Em virtude dos 75 anos do Baile, serão 75 nomes contemplados com medalha de honra ao mérito Burle Max, importante paisagista brasileiro que foi responsável pelo projeto da Praça Euclides da Cunha, popularmente chamada de Praça do Internacional, por estar em frente à sede do Clube. Um dos reverenciados com a edição especial da homenagem é o presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro.

"Nesta 75ª edição do Bal Masqué, iremos assim prestigiar essas diversas personalidades que em suas mais diversas dimensões - como música, artes, indústria, política, entre tantos outros, contribuíram e continuam a contribuir para o desenvolvimento do estado e da região", diz o presidente Jorge Luiz Gil Rodrigues.



"Como é uma edição histórica - a septuagésima quinta edição - além de destacar os homenageados, resolvemos dar uma comenda, a medalha Burle Marx, que recebeu esse nome porque a praça em frente ao clube foi idealizada por ele. Então, a medalha vai ser dada a 75 personalidades pernambucanas em alusão a essa data, conta o organizador do evento, Fabio Macedo.

HOMENAGEADOS COM A MEDALHA BURLE MAX

Aderaldo Pinto - Vereador

Álvaro Porto - Deputado estadual

André Campos - Administrador Ex-presidente da Copergás

André Teixeira - Presidente da Adepe

Antonio Bernades - Empresário

Antônio Campos - Fliporto

Bruno Rego - Empresário

Bruno Rodrigues - Presidente da CEASA

Carlos Eduardo Cadoca -"In Memoriam"

Carlos Santana - Prefeito de ipojuca

Carlos Augusto Lyra - Arquiteto

Celinha Batista - Arcadia

Coronel Meira - Deputado Federal

Delino Souza - Tintas Iquine Demetrius Lisboa e Aluízio Ferrer - Empresários

Dora Dimenstein - Produtora Cultural

Durval Costa - Stampa Outdoor

Eduardo Da Fonte - Deputado Federal

Eduardo Loyo - Empetur

Eduardo de Queiroz Monteiro - Folha de Pernambuco

Felipe Carreiras - Deputado Federal

Felipe Valença De Souza - Copergás

Francismar Pontes - Deputado estadual

Fulvio Vagner - TV Pernambuco

Geninha de Rosa Borges -"In Memoriam"

Geraldo Freire - Comunicador/ CBN Recife

Gustavo Krause - Administrador

Halim Nagem Neto - Empresário

Henrique Trajano Figueira - Empresário

Ivanildo Sampaio - Jornal do Commercio

Ilsom Mateus - Empresário

Jarbas Vasconcelos e Fernando Dueire - Senador de Pernambuco

João Alberto - Jornalista

João Ferreira Costa - Empresário

João Florentino - Empresário

João Lyra Neto - Empresário

Lucia Pontes - Administradora

Luciana Félix - Paço do Frevo

Lula Cabral - Prefeito do Cabo

Luiz Augusto Nobrega - Empresário

Lucielle Laurentino - Prefeita de Bezerros

Marcelo Canuto - FCCR

Marcelo Pitanga - Rádio Recife

Marcelo Teixeira - Publicitário/Makplan Marketing e Planejamento

Marcio Guiot - Presidente de Suape

Marcondes Farias - Mauricéia

Mario Gil Peres -"In Memoriam"

Nelson Bezerra - Presidente da Master Boi

Nizan Guanaes - Publicitário

Ex-presidente Eduardo Guimarães Paraíso e Vice Otacílio Venâncio do Clube

Internacional -"In Memoriam"

Queiroz Filho - Publicitário

Paulo Câmara - Presidente do Banco do Nordeste

Paulo Marques - Apresentador

Paulo Nery - Secretário de Turismo

Paulo Roberto - Prefeito de Vitória

Paulo Sales - Grupo Moura Belo Jardim

Pedro Paulo - Jornalista

Plinio Pimentel - Presidente LAFEPE

Pierre Lucena - Porto Digital

Ednaldo Santos - Radialista

Railson Benjamin - Presidente da Oasis Alimentos LTDA

Renata Borba - Fundarpe

Rildo Feitosa - Empresário

Rodrigo Pinheiro - Prefeito de Caruaru

Rogerio Paes - Empresário

Romerinho Jatobá - Vereador

Samuel Salazar - Vereador

Silvio Macedo - Recifolia

Silvio Pontual - Empresário

Terezinha Nunes - Jornalista

Tulio Vilaça - Secretário da Casa Civil

Viviane Fagundes - Administradora

Vicente Jorge - TV Asa Branca e CBN Caruaru

Vicente André Gomes -"In Memoriam"

Victor Bretas e Daniel Costa - Grupo Novo Atacarejo

Walter Lins - Publicitário/ Revista Pro News

SERVIÇO

Bal Masqué 2025 - Jubileu de Diamante

Quando: 15 de fevereiro de 2025, a partir das 19h

Onde: Clube Internacional do Recife

