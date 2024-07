A- A+

Paris Motorista bêbado invade calçada de café em Paris, mata um cliente e deixa três em estado grave Acidente ocorreu na rua do famoso cemitério Père Lachaise, no 20º arrondissement; homem que dirigia o carro fugiu após batida

Um carro invadiu a calçada de um café em Paris por volta das 19h30 (14h30 em Brasília) desta quarta-feira, atropelando vários clientes do estabelecimento.

Ao menos uma pessoa morreu e três ficaram gravemente feridas, segundo fontes policiais que conversaram com a AFP e o jornal francês Le Figaro.

De acordo com as fontes policiais, o motorista estava bêbado e perdeu o controle do veículo. Ele fugiu do local após o acidente, mas o passageiro que estava com ele foi preso, segundo outra fonte policial. Este último testou positivo para drogas e álcool, de acordo com a fonte próxima à investigação.

O acidente ocorreu na calçada do Le Ramus, na rua do famoso cemitério Père Lachaise, no 20º arrondissement. Segundo as primeiras informações, ao menos 23 pessoas foram atendidas no local.

De acordo com o Le Figaro, uma unidade de eliminação de bombas foi ao local logo após o incidente. (Com agências internacionais)

