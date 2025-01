A- A+

Recife Motorista com sinais de embriaguez bate carro em placa de sinalização na av. Rui Barbosa, no Recife Homem de 25 anos foi conduzido à Central de Plantões da Capital, onde a ocorrência foi registrada como "condução de veículo embriagado".

Um motorista de 25 anos, com sinais de embriaguez, colidiu o carro que dirigia em uma placa de sinalização na avenida Rui Barbosa, no bairro das Graças, no Recife, na manhã deste domingo (5).

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do 11º BPM foram acionados para o local. O veículo saiu da pista, subiu a calçada e bateu na placa.

Por meio de nota, a Polícia Civil (PCPE) informou que o motorista, que não teve o nome divulgado, apresentava "sinais evidentes de embriaguez".

Ele foi conduzido à Central de Plantões da Capital, onde a ocorrência foi registrada como "condução de veículo embriagado".

"Na delegacia, ele foi autuado em flagrante delito pelo crime elencado no art.306, liberado após o pagamento de fiança e responderá em liberdade", afirmou a PCPE.

