GARANHUNS Agreste: motorista com sinais de embriaguez se envolve em colisão com quatro carros e termina detido Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que ninguém ficou ferido na ocorrência

Um motorista de caminhão com sinais de embriaguez terminou detido após se envolver em uma colisão com quatro carros, na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, na noite dessa quinta-feira (28).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que ninguém ficou ferido na ocorrência, que aconteceu no quilômetro 93 da rodovia federal.

Policiais foram acionados para o sinistro por volta das 18h45. No local, encontraram o caminhão e outros quatro carros "bastante danificados".

"Os motoristas dos carros realizaram o teste do bafômetro, cujos resultados não indicaram a presença de álcool no organismo", disse a PRF.

O motorista do caminhão não aceitou fazer o teste e, com sinais de embriaguez, foi autuado com multa no valor de R$ 2.934,70.

Por fim, a PRF conduziu o motorista à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir embriagado é uma infração gravíssima e o motorista tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa por 12 meses, além de precisar pagar a multa.

