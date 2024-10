A- A+

RECIFE Motorista que matou motociclista ao invadir contramão recusa teste do bafômetro e tem CNH suspensa Segundo a PM, motorista tinha sinais de embriaguez e atingiu moto onde estavam as duas vítimas

O motorista que causou um acidente que deixou um homem morto e outro ferido, na manhã desta terça-feira (22), na Bomba do Hemetério, Zona Norte do Recife, se negou a fazer o teste do bafômetro e teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. A informação é da Polícia Civil de Pernambuco.

Por volta das 5h, o motorista invadiu a contramão da rua Bomba do Hemetério e colidiu com uma moto, onde estavam, a caminho do trabalho, um homem de 28 anos e outro de 50.

O homem de 28 anos, que pilotava a motocicleta, morreu no local. Já o de 50 anos, ocupante da garupa, foi removido do local pelo Corpo de Bombeiros com dores na lombar e escoriações nos cotovelos.

Ele foi levado para Hospital de Fraturas do Espinheiro, também na Zona Norte da Capital pernambucana. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

O motorista foi levado pelos policiais militares do 11º Batalhão para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, Zona Norte do Recife. Segundo a Polícia Militar, ele teria sido agredido por populares após a colisão.

No local, testemunhas relataram à imprensa que o motorista do carro estaria com sinais de embriaguez.

A PM também informou que, após recusar o teste do bafômetro e receber alta da UPA, o motorista foi levado à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife.

Na Ceplanc, a Polícia Civil registrou o caso como homicídio de trânsito com dolo eventual e lesão corporal.

"Após a aplicação das medidas administrativas, foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça", completou a Polícia Civil.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informou à reportagem, às 12h28, que o suspeito ainda não havia sido apresentado à Central de Audiência de Custódia do Recife.

A assessoria de comunicação do tribunal informou que a polícia tem até 24 horas para apresentar o preso à audiência.

