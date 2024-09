Mudanças climáticas: cenários antes vistos como alarmistas já são tidos como conservadores

A- A+

Sem reconhecer fronteiras, extremos do clima varreram o planeta em setembro. O caos provocado por seus efeitos domina as primeiras páginas dos jornais mundo afora. Tragédias anunciadas, não é de hoje, como repetirão cientistas. Talvez nem eles tenham antevisto a intensidade do que estava por vir.

Com a temperatura global batendo sucessivos recordes, períodos de seca cada vez mais longos e incêndios lambendo florestas nos dois hemisférios, cresce a pressão sobre academia e governos. Acusada de alarmista não muito tempo atrás, a primeira agora é vista como conservadora por subestimar a velocidade do aquecimento e seu potencial de danos.



Criticados pela falta de celeridade, os últimos são instados a correr.

Redução de danos

Dados do observatório climático europeu Copernicus (C3S) mostram que os termômetros bateram novo recorde em junho, o 13° mês consecutivo de alta. No acumulado de 12 meses encerrados em junho, a temperatura média global foi a mais elevada já registrada: 1,63°C acima da média pré-industrial de 1850-1900.

No texto “Ondas de Calor, Calor Extremo e Mudança do Clima”, a Chatham House, um dos centros de pesquisa mais prestigiosos da Europa, mostra que, dos 152 estudos de atribuição de condições meteorológicas extremas feitos por cientistas de todo o mundo nos últimos 20 anos, 141 (93%) concluíram que as alterações climáticas induzidas pelo homem intensificaram os eventos de calor extremo.

Na COP15, o mundo concordou em evitar que o aumento da temperatura global passasse de 1,5°C até 2100. Está no acordo de Paris. O que muitos dizem é que já não há como evitar a “ultrapassagem”. O somatório das metas individuais com as quais cada nação se comprometeu — as NDCs (a sigla em inglês para contribuição nacionalmente determinada) — já não fecha a conta. Ou seja, será necessário esforço ainda maior de cada um na próxima revisão das NDCs, em 2025.

No debate “Como Enfrentar o Impensável”, na Chatham House, Pascal Lamy, chair da Climate Overshoot Comission (Comissão sobre a Ultrapassagem Climática), afirmou que pouco se fala na possibilidade cada vez menos improvável da ultrapassagem. Ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), ele critica o que chama de polarização Norte-Sul. Diz que a política cria obstáculos ao debate, em especial sobre quem vai pagar a conta.

Para Michel Obersteiner, diretor do Instituto de Mudança Ambiental da Universidade de Oxford, existe um jogo entre os países para dizer quem se tornará carbono neutro primeiro (até segunda ordem, a meta é 2050), em vez de se pensar no que vem depois.

— Não é segredo que vamos ultrapassar. Quem vai tirar CO2 da atmosfera, quando chegar 2050, se conseguirmos ser carbono neutros de fato?

Para a secretária de Mudança do Clima do Ministério do Ambiente do Brasil, Ana Toni, ainda há tempo de fechar 2100 dentro da meta. Mas para isso, diz, as ações de mitigação têm que ser aceleradas. Afinal, não adianta ter metas sem meios de cumpri-las. Toni alerta que as governanças econômica e financeira precisam estar alinhadas aos 1,5°C.

Segundo a secretária, as NDCs definidas em Paris, se implementadas, levarão o mundo a uma temperatura entre 2°C e 2,5°C acima.

— A gente tem que primeiro aumentar as metas nas novas NDCs e acelerar a implementação. É isso que o Brasil quer com o novo Plano Clima — disse. — Na presidência da COP30, o país terá oportunidade de liderar pelo exemplo

‘Muito longe de cair’

Segundo o IPCC, o painel do clima da ONU, o aquecimento global ultrapassará a média pré-industrial em algum momento de hoje a 2040 nos seis cenários de emissões de gases de efeito estufa avaliados. O IPCC afirma que vários impactos climáticos irreversíveis ocorrerão no período de ultrapassagem. Para o climatologista Carlos Nobre, referência internacional no tema, se as temperaturas continuarem 1,5°C acima da média até 2025, como tem sido, é quase certo que teremos atingido essa temperatura muito antes do esperado.

— Estão muito longe de começar a cair. A meta indicava que não chegaríamos a 1,5°C se não reduzíssemos até 2030 e zerássemos em 2050 — explica. — Temos que cortar emissões muito mais depressa do que a COP previa e passar para a remoção do gás carbônico, com gigantesca restauração florestal dos biomas em todo o mundo. Isso é essencial para, aí sim, reduzir o risco. A temperatura vai passar de 1,5°C. Quem sabe na segunda metade desse século a gente consiga não deixar ela explodir e chegar a 3°C ou 4°C no final do século. Esse é o maior desafio que a humanidade já enfrentou.

