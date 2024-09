Mulher de 65 anos sobrevive após ser empalada por ferro de 60 centímetros; entenda o caso

A- A+

Uma senhora indiana de 65 anos deu entrada no hospital empalada com uma barra de metal enferrujada de quase 60 centímetros.

O acidente aconteceu quando ela escorregou no campo e caiu em cima do artefato, que estava parcialmente enterrado no solo.

“Temos um campo grande perto de casa, onde fixamos barras de ferro no chão para sustentar trepadeiras. Naquele dia, ainda estava escuro e chovia quando saí para levar minha vaca para pastar. Tinha enrolado a corda no meu pulso. De repente, a vaca se agitou e começou a me puxar com força. Como sou idosa, perdi o equilíbrio e caí sentada em uma dessas barras. Foi tão rápido que não tive tempo de reagir”, contou.

O caso foi publicado no International Journal of Surgery Case Reports. A idosa foi encontrada gritando de dor e sem conseguir se locomover.

O objeto entrou pelo reto da mulher, causando uma perfuração que se estendeu até as costas.

Segundo os médicos, não houve danos a órgãos internos e nem mesmo aos vasos sanguíneos.

A mulher recebeu antibióticos e uma vacina contra tétano para prevenir infecções, visto que o metal estava enferrujado, coberto de lama e com esterco de vaca.

Ela precisou ainda passar por uma cirurgia de duas horas para remover a barra.

O caso, segundo a equipe médica, é extremamente raro, ainda mais por não ter causado danos graves ou permanentes. A mulher recuperou a mobilidade e a dor desapareceu após alguns dias. Recebendo alta do hospital.

