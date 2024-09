A- A+

Famosos Câmera hiperbárica: como funciona o tratamento que Virgínia fez para amenizar dores do pós-parto A influenciadora disse que não conseguia nem respirar direito por conta do sofrimento

A influenciadora Virginia Fonseca, que deu à luz José Leonardo há dois dias, seu terceiro filho, desabafou nas redes sociais dizendo que está sentindo muita dor e cólicas após o parto. A apresentadora disse que não conseguia nem respirar direito por conta do sofrimento.

"É, galera, quem falou que o terceiro parto era mais de boa mentiu muito! As dores e cólicas que estou sentindo no útero são uma coisa... Não consigo nem respirar de tanta dor", disse ela. "Estou mal. Está difícil", desabafou.





Virgínia, para amenizar a dor, passou por um tratamento especial: uma câmera hiperbárica, muito utilizada por jogadores de futebol, como Neymar, e atletas de alta performance para tratar lesões. Isso porque ela é recomendada para tratar feridas com dificuldade de cicatrização. A câmara aumenta a capacidade do sangue de transportar oxigênio, o que pode ajudar a combater bactérias e fungos, e a promover uma melhor cicatrização. Ela também ajuda no aumento da produção de leite.

O equipamento oferece ao paciente um fluxo de 100% de oxigênio, comparado a apenas 21% quando respiramos o ar atmosférico, proporcionando diversos benefícios para a saúde. Isso faz com que o usuário da câmara consiga respirar mais oxigênio do que o normal. A captação aumentada de oxigênio nos pulmões é transmitida para os tecidos do corpo por meio da circulação sanguínea. O aumento de oxigênio disponível otimiza o processo de produção de energia. Com mais energia o corpo se recupera e funciona melhor.

Por causa das contraindicações que o aparelho possui, não são todas as pessoas que podem usá-lo. Por exemplo, quem tem problemas respiratórios, glaucoma e claustrofóbicas. É necessário ainda usar o equipamento com a presença de um profissional e fazer uma avaliação médica antes de fazer o uso da técnica para saber suas verdadeiras condições e se é realmente necessário.

Pelas redes sociais, Virgínia diz que deve receber alta ainda nesta quarta-feira, 11.

