A- A+

CELEBRIDADES Com quem o filho de Virginia se parece mais? Web aponta semelhanças de Zé Leonardo com a família Internautas já fazem algumas indicações comparando o bebê, que nasceu no domingo (10), com outros integrantes da família

Agora que o rosto de Zé Leonardo ''revelado'', a web já tem se perguntado: com quem o pequeno se parece mais? Seria com os pais, Virginia Fonseca e Zé Felipe, com as irmãs, Maria Alice e Maria Flor, ou abrindo ainda mais o leque, com o avô, o cantor Leonardo? Internautas já tem algumas indicações, e a própria mãe do bebê, nascido no último domingo (10), também tem a sua opinião.

Virginia acredita que o filho se parece mais com a irmã, Maria Alice, de 3 anos — algo que ela já “pressentia” antes mesmo do nascimento. “Eu falei que ele ia se parecer com a Tota Alice”, escreveu ela, compartilhando uma publicação que reúne fotos dos dois filhos lado a lado. “São iguais.”

“Olhos da Flor, boquinha da Alice”, comparou uma internauta.

Depois, entretanto, ao ver uma outra publicação que mostra a foto de Zé Leonardo junto com um registro de Zé Felipe, ainda bebê, a influencer disse que ficou “confusa”.

Na verdade, de acordo com a web, a questão apenas resume que “todos (os filhos são) a cara do Zé Felipe com uma pequena mistura da Virginia”, disse uma internauta. “Na minha humilde opinião Virgínia só carregou as crianças pq todos parecem com o pai”, brincou uma outra.

Veja também

Saúde Fabiana Justus comemora 38 anos de vida e 5 meses de renascimento: "Não mudaria nada"