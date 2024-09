Quem é Hebert Gomes? Padrinho de Zé Leonardo e funcionário de Virginia Fonseca

A- A+

Virginia Fonseca escolheu Hebert Gomes, funcionário a quem considera seu "braço direito", para ser padrinho de Zé Leonardo, filho que ela deu à luz no último domingo (8). Assistente pessoal da influenciadora digital, o rapaz — que é chamado de "negão" pela jovem de 25 anos — vive numa suíte de luxo dentro da mansão da família que o emprega.



"Toda patricinha tem sua gay de estimação", brincou Hebert, num post recente no Instagram, ao reconhecer que está sempre junto de Virginia. Os dois se conhecem há mais ou menos uma década, desde que viviam na cidade de Governador Valadares (MG), e se tratam como "amigos".

"Que dádiva de Deus ter sido escolhido pra ser seu padrinho, te amo pituco", celebrou Hebert, em publicação no Instagram nesta segunda-feira (9), após o nascimento do afilhado, fruto do relacionamento de Virginia com o cantor Zé Felipe.

Assessor pessoal da apresentadora, Hebert já morava com Virginia na outra residência em Goiânia em que ela vivia até o início de 2024. Em julho deste ano, após a influenciadora se mudar para uma nova mansão com sete suítes, o funcionário foi presenteado com um cômodo especialmente projetado para ele. O espaço conta com cama gigante, armários espelhados, TV e banheiro com acabamentos em cor dourada.

"Quando você tem amigos que venceram na vida: eu não venci na vida, mas a minha amiga venceu, então automaticamente, eu venci também", ironizou Herbert, em outro publicação recente no Instagram. Pelas redes sociais, Virginia costuma tecer elogios frequentes ao funcionário.

"Ele cuida muito bem da Maria Alice e da Maria Flor (as outras filhas dela). Elas amam ele! O padrinho vai ser o negão porque ele está sempre com a gente, e ele merece! Ele me ajuda muito com as Marias, então tenho certeza que vai ser um padrinho top", comentou Virginia.

