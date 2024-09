A- A+

FAMOSOS Fábio Arruda: Patricia de Sabrit lamenta morte do primo; saiba por onda anda a atriz aos 49 anos Patricia foi casada com Fábio Jr. e está afastada das novelas desde 2011

Patricia de Sabrit era prima do consultor de etiqueta Fábio Arruda, que morreu no sábado (7), aos 54 anos, três dias depois de ter alta após realizar um cateterismo. Arruda foi encontrado em casa sem vida por sua funcionária.



Atriz de novelas como "Olho no olho" (1993) e "Pérola negra" (1998), ela usou seu perfil na rede social para lamentar a morte de Fábio: "Que tristeza imensa pela sua partida tão repentina !… Fábio, meu primo querido, vou sentir muito sua falta !!! Tão espirituoso, tão inteligente, cheio de vida e de palavras carinhosas. Sua elegância, seu humor me faziam tão bem… Você fez parte de tantos momentos incríveis da minha vida. Love you !!! (Falávamos muito isso e em inglês). Descanse em paz", escreveu ela.

Patricia, hoje com 49 anos, é filha da empresária e socialite Marina de Sabrit e foi casada com o cantor Fábio Jr..



Com exceção da participação que fez na série "Z4", produzida pela Disney em 2018, seu último trabalho como atriz foi na novela "Amor e revolução", exibida em 2011 no SBT. Ela começou na carreira aos 17 anos.

Depois de quatro anos morando na França, numa luxuosa mansão em Paris, ela voltou ao Brasil em 2013. Seu marido, o executivo francês Olivier Murguet, de 58, com quem está desde 2013, havia sido transferido em 2019 para trabalhar na sede de uma montadora. A transferência, no entanto, era temporária.

Filho único de Patricia de Sabrit, Maximilian, de 17 anos, também está retornando com a mãe para o Brasil. Ele é fruto do relacionamento da atriz com o empresário belga Michael Hansen, com quem ela ficou dez anos casada.

Qual foi a causa da morte de Fábio Arruda?

“Ele passou por uma cirurgia no coração esta semana, na quarta-feira (4). Na quinta ele foi para casa. Hoje não passou bem e a funcionária o encontrou caído no andar de cima da casa”, relatou para a Quem a influenciadora Vanessa Palazzi, amiga de Fábio e dona da página ‘Mulheres de Quarenta Mais’.

Arruda ganhou notoriedade no Brasil por seu trabalho como especialista em etiqueta e comportamento, frequentemente aparecendo em programas de televisão para dar dicas sobre boas maneiras, postura e estilo de vida. Ele também é formado em Comunicação Social e estudou moda e etiqueta na Europa, onde aprofundou seus conhecimentos na área de comportamento social e elegância.

Sua popularidade cresceu significativamente com sua participação em programas de TV. Ele se tornou uma presença constante em programas como “Mais Você” da Rede Globo, onde dava conselhos sobre etiqueta e comportamento. Em 2001, apresentou o programa "É Chic", na RedeTV!, focado em estilo de vida, moda e etiqueta.

Ele também participou de reality shows, como “A Fazenda”, na Record TV. Ele participou da 1ª edição em 2009 e retornou na 9ª edição em 2017. Sua participação em reality shows ajudou a solidificar sua fama e conquistar um público ainda maior.

Arruda é autor de diversos livros sobre etiqueta e comportamento. Alguns de seus títulos mais conhecidos incluem “À Mesa com Fábio Arruda” e “Etiqueta sem Frescura”, nos quais ele aborda conceitos de etiqueta de maneira acessível e descontraída, desmistificando a ideia de que boas maneiras são algo complicado ou elitista.

O artista era conhecido por seu estilo direto, bem-humorado e muitas vezes irônico ao falar sobre etiqueta. A apresentadora Adriane Galisteu também lamentou a morte na última postagem feita por Fábio, na sexta-feira. "Meu Deus, Fábio, que tristeza!", escreveu ela.

Veja também

DA BAHIA "Ecologia dos Sentidos": exposição em Olinda traça panorama da fotografia baiana