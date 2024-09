O que é o cateterismo? Exame que o ator Marcos Oliveira vai precisar fazer no coração

A- A+

O ator Marcos Oliveira, que ficou conhecido pelo seu papel como Beiçola em “A Grande Família”, usou as redes sociais para contar que precisou ser internado após passar mal na manhã desta segunda-feira.

"Bom dia, gente! Passando para informar a vocês oficialmente que hoje cedo passei mal. Fui atendido aqui na emergência da Unimed de Copacabana, mas serei transferido para um hospital lá na Barra. Preciso fazer um cateterismo de emergência pois o coração não está legal," escreveu ele na publicação.

O cateterismo é um exame que pode ser eletivo — para pesquisar obstruções nas artérias e avaliar o funcionamento do coração — ou de emergência — quando, no diagnóstico, observa-se uma obstrução de mais de 80% do vaso sanguíneo e é preciso colocar um stent.

Essas obstruções ocorrem por conta de placas de gordura que ficam alocadas nas veias, formando coágulos que interrompem o fluxo sanguíneo. O acúmulo de placas de gordura nas artérias do corpo é caracterizado como aterosclerose.



Os principais fatores de risco para esta condição são hipertensão, sedentarismo, colesterol alto, tabagismo e histórico familiar.

No cateterismo uma artéria é pulsada nos braços ou nas pernas, e um cateter é passado por ela até chegar à artéria do coração. As imagens de dentro do vaso sanguíneo são geradas por um aparelho semelhante ao de raio-X somado ao uso de contraste iodado.



Pessoas que apresentem algum tipo de alergia a iodo precisam passar por uma preparação antes de serem submetidos ao exame, como uma maneira de evitar uma possível reação alérgica durante o procedimento.

O procedimento dura até uma hora, dependendo das obstruções encontradas no paciente. Nos casos em que o paciente é submetido a uma desobstrução arterial, é preciso ficar internado para observação durante um período de três a cinco dias. Após uma desobstrução da artéria do coração, o paciente precisa manter o repouso e evitar esforços, estresse e fortes emoções.

Apesar de apresentar riscos, como em qualquer procedimento médico, a cirurgia é considerada segura entre especialistas.

