Não consegue ir ao banheiro? Constipação pode causar efeitos graves ao coração; entenda

O funcionamento do intestino está ligado à saúde cardiovascular, ou seja, do coração e dos vasos sanguíneos, de acordo com evidências encontradas por pesquisadores da Universidade Monash, da Austrália.



Um novo estudo realizado pela equipe indica aqueles que sofrem com constipação, mais conhecida como prisão de ventre, têm de duas a três vezes mais chances de sofrerem ataque cardíaco, insuficiência cardíaca ou derrame.



“Nosso estudo sugere que a constipação, um problema de saúde comum, mas frequentemente negligenciado, pode contribuir significativamente para doenças cardiovasculares", afirma a professora e pesquisadora médica Francine Marques, que encabeçou a pesquisa, em comunicado.

"Com a constipação afetando cerca de 14% da população global, particularmente adultos mais velhos e mulheres, essas descobertas sugerem que uma parcela significativa da população pode estar em risco aumentado de doença cardiovascular devido à saúde intestinal”, observa ela.

Os pesquisadores analisaram dados de 408.354 britânicos através do BioBank do Reino Unido.



A partir disso, eles perceberam o risco aumentado para eventos cardiovasculares em pessoas com dificuldade de ir ao banheiro na frequência esperada.



Os resultados foram publicados na revista científica American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology.

Constipação e pressão alta

Além disso, a pressão alta é outro fator que, combinado com a constipação, aumenta o risco de eventos cardiovasculares graves, como o ataque cardíaco, em 34%.

“Fatores de risco cardiovascular tradicionais, como pressão alta, obesidade e tabagismo, são há muito reconhecidos como os principais causadores de doenças cardíacas. No entanto, esses fatores por si só não explicam totalmente a ocorrência de eventos cardíacos graves. Este estudo explorou o papel potencial da constipação como um fator de risco adicional, revelando resultados preocupantes”, aponta.

Outra hipótese levantada pela equipe de pesquisa é a ação da genética em ambos os casos, tanto para a constipação quanto as formas de eventos cardiovasculares no geral.

“Correlações genéticas positivas foram identificadas entre constipação e várias formas de eventos cardíacos adversos graves, indicando que fatores genéticos compartilhados podem estar por trás de ambas as condições. Essa descoberta abre novos caminhos para a pesquisa sobre os mecanismos subjacentes que conectam a saúde intestinal e a saúde cardíaca”, indica.

Desta forma, os pesquisadores reconhecem que novos estudos precisam ser feitos para compreender a relação próxima entre a constipação crônica e o sistema cardiovascular.

“As implicações deste estudo são de longo alcance”, conclui a professora Marques.

