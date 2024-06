Diarreia, queda de cabelo e flacidez: usuários relatam efeitos colaterais do Ozempic

A- A+

O medicamento Ozempic, que tem como princípio ativo a semaglutida e foi desenvolvido pela Novo Nordisk, tornou-se popular entre celebridades por auxiliar na perda de peso. Muitos usuários no TikTok relataram que, além de ajudar a emagrecer, também causa efeitos colaterais indesejados, como a queda de cabelo, diarreias intensas e diminuição de massa nos glúteos.

Uma usuária relatou nas redes sociais que perdeu 27 quilos em nove meses e que suas nádegas praticamente desapareceram. Fotos de tufos de cabelo também são compartilhadas, que comprovam a extensão da perda capilar.

Ainda que esses efeitos não sejam oficialmente reconhecidos pela fabricante, podem estar ligados à rápida perda de peso promovida pelo medicamento. Além disso, um dos efeitos colaterais mais comuns é o desequilíbrio intestinal, com cerca de 30% dos pacientes relatando fortes diarreias que duram por dias.

A aparência flácida nos glúteos depende da elasticidade da pele, idade e quantidade de peso perdido. Quanto mais gordura subcutânea é eliminada, maior pode ser o efeito de "bumbum caído". No entanto, uma dieta rica em proteínas e exercícios físicos podem ajudar a aumentar a massa muscular, o que pode evitar esse efeito.

Quanto à queda de cabelo, especialistas sugerem que o Ozempic pode causar esse problema devido à deficiência de vitaminas, falta de proteínas e déficit calórico. Outros acreditam que a medicação afeta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, resultando em uma interrupção temporária do crescimento capilar.

Ainda, de acordo com a sua bula oficial, o medicamento apresenta riscos. Eles estão relacionados ao trato gastrointestinal, como náuseas, vômitos, sensação de plenitude gástrica, constipação ou diarreia, cefaleia e sensação de fraqueza. Além disso, pode causar baixo nível de açúcar no sangue (hipoglicemia), inflamação do pâncreas, retinopatia diabética e reações alérgicas.

Por que o Ozempic emagrece?

Ele simula um hormônio do corpo chamado GLP-1. No cérebro, essa ação ativa a saciedade. No estômago, reduz a velocidade da digestão da comida. Em conjunto, esses mecanismos fazem com que o indivíduo sinta menos fome e perca peso.

No Brasil, ele foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o tratamento de diabetes tipo 2, contudo, tem sido utilizado pela população para o emagrecimento.

