PARTO Virginia Fonseca fechou um andar da maternidade, que ganhou até papel de parede personalizado Caçula da influenciadora e do cantor José Felipe já é sucesso no Instagram

O filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe veio ao mundo neste domingo (08). José Leonardo é o terceiro filho do casal, que também é pai de Maria Flor (3) e Maria Alice (1). O esquema de nascimento do primogênito, cujo nome é uma homenagem ao avô, o sertanejo Leonardo, foi luxuoso.



A influenciadora alugou um andar inteiro na maternidade, a mais conceituada de Goiânia, para que cada acompanhante tivesse um quarto exclusivo, entre eles o também influenciador Lucas Guedes, com quem apresenta seu programa de TV e mostrou os bastidores do nascimento em seu Instagram.

O hospital foi adaptada para a chegada da criança. Ganhou papel de parede personalizado no hall dos elevadores e também nos quartos.

A decoração, com o tema cavalos, contou ainda com roupa de cama estampada e monogramada com as iniciais JL. As lembranças de maternidade conta com xícara, vaso e santa de porcelana.



Um bufê com salgados e doces fica montado o tempo todo para quem está com Virginia ou visita a criança.

Zé Leonardo é fruto do relacionamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe, o filho do cantor Leonardo - Foto: Instagram/reprodução

No hospital, amigos e familiares acompanharam o parto pela janela de vídeo da "sala glass''. José Leonardo nasceu de parto cesárea, pesando 3.590kg e com 49,5 centímetros, às 17h. A equipe médica também foi "personalizada", usando uma touca com o nome da criança.

"Hoje às 17h em ponto veio ao mundo nosso José Leonardo! Chegou com 3.590 kg e 49.5 cm. Sou só gratidão, nosso príncipe é perfeito, cheio de saúde e já amado por todos!!! Peço a Deus que lhe dê saúde, paz, amor, sabedoria, humildade e sucesso sempre! Te amamos Ze Leonardo! Você é lindo e sua família ta feliz demais com sua chegada, meu amor. Ps: Depois solto mais fotinhos para vocês, viu? Toda honra e glória a Deus", escreveu Virgínia.

