A- A+

Famosos Parou no terceiro: Virginia Fonseca fala que não quer mais ter filhos Nas próximas semanas, ela deve dar à luz José Leonardo

Grávida de oito meses, a influenciadora Virginia Fonseca revelou, durante o programa "Sabadou com Virginia", que não quer mais ter filhos. “Esse vai ser o último, pra mim deu”, disse ela, que espera José Leonardo, terceiro filho com o cantor sertanejo Zé Felipe. Margareth, a mãe dela, disse, no entanto, que o sertanejo tem vontade de ter mais crianças.

Os dois são pais das meninas Maria Alice e Maria Flor, que devem receber o irmão nas próximas semanas.

O menino já vai morar na nova mansão do casal Virginia e Zé Felipe, que virou assunto nas redes sociais recentemente. O tamanho da casa chamou atenção dos internautas e de famosos. MC Daniel, por exempolo, chamou o local de "resort".





A casa tem sete suítes, um elevador, ofurô com borda infinita, sala de cinema, jardim de inverno, área gourmet climatizada com churrasqueira, brinquedoteca de dois andares, sauna, academia, spa, academia, salão de beleza e adega.

"Depois de 3 anos, nossa casa ficou pronta! Mais um sonho realizado e confesso que até agora a ficha não caiu!", escreveu a influenciadora. "Vai ser aqui que vamos criar nossos filhos e se Deus nos permitir, viver para o resto de nossas vidas! Aqui é nosso lar, do jeito que sempre sonhamos. Somos gratos a Deus por nos abençoar tanto, com uma casa linda, uma família linda, um trabalho que amamos, por termos saúde, enfim, são muitas bênçãos e nós só temos que agradecer mesmo! Gratidão".

Veja também

CELEBRIDADES "Me aplique uma dose grande": investigação revela a dor dos últimos dias do ator Matthew Perry