SAÚDE Umidificador, colírio e lavagem nasal: o que adianta para amenizar os malefícios da secura do ar? Uma série de medidas podem prevenir as consequências do tempo seco no corpo

A baixa umidade do ar atinge todas as regiões do Brasil nesta quarta-feira (11), de acordo com um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a umidade do ar entre 50% e 60% ideal para a saúde humana, mas conforme a previsão, ela ficará entre 30% a 20% em algumas áreas do país.

Dentre os sintomas mais comuns devido a este cenário estão o aparecimento de alergias, irritação na garganta, dores de cabeça, tosse, desconforto para respirar e sensação de areia nos olhos. Por isso, é preciso que os cuidados dentro de casa sejam redobrados.

A maior parte do que se pode aplicar na rotina são coisas já conhecidas, como utilizar colírio, fazer lavagem nasal e aderir ao umidificador de ar, além de de beber água continuamente.





Umidificador

O umidificador é um aparelho que aumenta a umidade de ar do local onde ele é acionado, pois ele transforma a água em vapor e o libera no ambiente. Ele pode ser usado em diferentes locais da casa ou escritório, mas nunca deve ser colocado de frente para uma pessoa ou para algum aparelho eletrônico.

Outro método que pode melhorar a umidade do ambiente é colocar bacias ou toalhas molhadas no cômodo onde os residentes passam a maior parte do tempo. Assim, aquela água evapora e diminui a secura presente no ar.

Colírio

Para a vermelhidão, sensação de secura, ardência e irritação dos olhos, o colírio é uma solução rápida e prática, segundo especialistas. Ele ajuda a lubrificar os glóbulos oculares, que ficam comprometidos devido a evaporação das lágrimas (as quais mantém eles hidratados).

Essa falta de hidratação dos olhos prejudica a mucosa ocular, responsável por deter a entrada de bactérias e vírus.

Lavagem nasal

A lavagem nasal ou higienização nasal é fortemente recomendada pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI). Ela consiste em aplicar solução salina nas narinas, tanto com uma pressão positiva (que seria a aplicação com uma seringa dentro do nariz) ou com uma pressão negativa (ao aspirar a solução diretamente da mão para dentro do nariz).

Em períodos de baixa umidade, onde as alergias tendem a aparecer com mais força, a higienização deve ser diária, geralmente duas vezes ao dia, mesmo sem apresentar sintomas de desconforto, como indica a ASBAI.

Outras medidas que funcionam

É indispensável manter a hidratação contínua em períodos de tempo seco. Por isso, uma garrafa de água pode ser um facilitador para quem não costuma lembrar de beber água no copo. Outros cuidados a ser são: manter a janela aberta para arejar o ambiente da casa ou escritório, manter a limpeza dos cômodos mais utilizados e aderir a bons hidratantes para o corpo e rosto.

