SAÚDE Saiba o que fazer para amenizar os problemas de saúde com o ar seco A baixa umidade do ar no inverno favorece o aparecimento de doenças do sistema respiratório, como rinite e sinusite

O tempo seco é comum no inverno e está associado ao aparecimento de problemas do sistema respiratório, como rinite e sinusite. Entretanto, a atual baixa umidade do ar se tornou um motivo de preocupação em diversas áreas do país, de acordo com a MetSul Meteorologia.



O cenário fica ainda mais grave com as queimadas que afetam vários estados.

Diversas cidades estão com alerta para baixa umidade do ar. O fenômeno ocorre quando a umidade do ar está entre 20 e 30%, o que é considerado estado de atenção. Abaixo disso, entre 20 e 12%, é estado de alerta e logo, abaixo de 12% considera-se estado de emergência.





O clima seco dificulta a respiração de quem tem problemas como bronquite e asma e pode provocar sangramentos de nariz. Além disso, o ar seco desidrata a mucosa respiratória e diminui os cílios de proteção presente no nariz, o que favorece alergias e entrada de bactérias, o que pode levar a doenças como rinite e sinusite.

A boa notícia é que existem algumas medidas a serem tomadas para minimizar os efeitos do tempo seco. Confira abaixo as principais:

Bacia de água

Um umidificador de ar ajuda a tornar o ambiente menos seco e melhorar a qualidade do ar que respiramos em casa. Mas quem não tiver pode utilizar uma bacia com água e colocar no ambiente, como na sala ou no quarto. Isso pode ajudar a evitar o ressecamento da mucosa respiratória, além de aliviar desconfortos em crises alérgicas já manifestadas.

Hidratação

Especialistas recomendam beber bastante água para manter a hidratação, bem como fazer refeições nutritivas para repor minerais perdidos no suor – sem nunca abusar da comida para não ter indisposição.

Janela aberta

Ambientes fechados devem ser arejados regularmente. Isso ajuda a fazer o ar circular pelo ambiente e reduz a ação de ácaros, que são inimigos da saúde respiratória, principalmente de quem já tem predisposição de alguma alergia.

Lavar cobertores e roupas de inverno

Lavar aqueles cobertores e casacos que estavam esquecidos no armário antes do inverno também é recomendado para tirar a contaminação por fungos e mofo.

Mantenha a casa limpa

Lave tapetes e cortinas com frequências. Aspire e limpe todos os locais que possam acumular poeira.

