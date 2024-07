A- A+

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO Mulher é baleada pelo ex-companheiro na Zona Oeste do Recife Vítima foi levada ao Hospital da Restauração. Suspeito foi encontrado morto em casa

Uma mulher de 36 anos foi vítima de tentativa de feminicídio, na noite de sábado (13), na avenida Doutor José Rufino, no bairro de Areias, Zona Oeste do Recife.

De acordo com as primeiras informações, ela foi baleada no rosto pelo ex-companheiro, de 50 anos. O homem fugiu em seguida, segundo a Polícia Civil de Pernambuco.

A corporação informou que o homem foi encontrado morto na casa onde morava, no Barro, também Zona Oeste da capital pernambucana.

"Segundo relatos, ao avistar o policiamento pela janela, foi para dentro da casa e disparou contra si", afirmou a Polícia Civil.

O caso foi registrado Força-Tarefa de Homicídios na Capital, já na madrugada de domingo (14).

A ocorrência foi tipificada como tentativa de feminicídio e suicídio. "As investigações seguem até elucidação do crime", disse a corporação.

A reportagem entrou em contato com o Hospital da Restauração (HR). A unidade confirmou que a paciente deu entrada, mas informou que não irá repassar outras informações.

