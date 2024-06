Mulher é resgatada de helicóptero, após caminhão tombar em Xexéu, Mata Sul de Pernambuco

A- A+

Uma passageira de um caminhão que tombou foi resgatada de helicóptero na tarde da última quinta-feira (27), no município de Xexéu, na Mata Sul de Pernambuco.

O resgate foi realizado em uma ação conjunta do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A equipe aeromédica foi acionada, por volta das 9h30, para resgatar uma mulher, de 41 anos, que havia ficado presa às ferragens de um caminhão, que saiu da pista no Km 205 da BR-101 e tombou em uma vala. Ao chegar no local, equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU estavam atuando para retirar a vítima do veículo.

Após cerca de 4h, a passageira foi retirada, recebeu atendimento pré-hospitalar e foi estabilizada para seguir de helicóptero até o Hospital Dom Hélder, no Cabo de Santo Agostinho. A mulher apresentava fraturas nas pernas e no antebraço. Em 25 minutos, ela chegou à unidade de saúde para ser atendida.

O motorista do caminhão também ficou ferido com menos gravidade e foi encaminhado de ambulância ao Hospital Regional do Agreste em Palmares. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.





