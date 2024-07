A- A+

ESTADOS UNIDOS Mulher ganha US$ 5 milhões em bilhete premiado comprado em posto de gasolina após vencer câncer A ficha fazia parte de um jogo de raspadinha da loteria da Pensilvânia chamado MONOPOLY Own It All, informou a CNN

Após concluir recentemente um tratamento para câncer de mama, uma mulher de 75 anos do condado de Lancaster, no Estado americano da Pensilvânia, ganhou US$ 5 milhões (cerca de R$ 27,4 milhões) ao comprar um bilhete premiado em um posto de gasolina local.



A ficha fazia parte de um jogo de raspadinha da loteria da Pensilvânia chamado MONOPOLY Own It All, informou a CNN.

De acordo com um comunicado da loteria à imprensa, Donna Osborne contou aos funcionários do local que estava no aeroporto com sua filha para visitar a família na Flórida quando o voo atrasou por diversas vezes e ela resolveu comprar o bilhete, enquanto sua filha decidiu seguir viagem sozinha. "Se eu não tivesse saído do aeroporto, nunca teria comprado aquele bilhete", disse Osborne.

Após verificar o bilhete, Osborne voltou para o posto para confirmar se o que viu era real e em seguida ligou imediatamente para sua filha na Flórida para contar a notícia, mas ela não acreditou, destaca a emissora estadunidense.

Donna Osborne, que já é bisavó, concluiu recentemente o seu tratamento de radiação contra o câncer de mama, diz a nota da Loteria da Pensilvânia. O comunicado também ressalta que Osborne costumava jogar na loteria com frequência e que, segundo ela, o prêmio chegou a tempo do seu aniversário.

Apesar de sua grande vitória, Osborne que passou os últimos anos fornecendo transporte para os Amish, não tem planos de se aposentar. "Não sei o que faria comigo mesmo, tenho que continuar me movendo", disse. "Acho que vou investir parte do prêmio, claro, mas depois vou para o Alasca", afirmou.





