Mulher negra morta em casa a tiros por policial, nos EUA, tinha problemas de saúde mental

A morte injustificada de mais um cidadão negro pelas mãos da violênia policial chocou os Estados Unidos. Sonya Massey, de 36 anos, foi morta a tiros por um policial dentro de sua casa após ligar para a emergência em Illinois, nos Estados Unidos.

O assassinato aconteceu em 6 de julho, mas imagens de uma câmera corporal usada pela polícia que mostram os tiros foram liberadas apenas nesta semana.

A filmagem mostra os momentos quando Sean Grayson, um delegado do xerife do Condado de Sangamon que foi demitido após o episódio e agora é acusado de assassinato, atirou na mulher desarmada.

A abordagem não foi aleatória: a própria Sonya chamou a polícia porque acreditava que um intruso havia entrado em sua casa em Springfield, Illinois, de acordo com seus advogados.

In Illinois, a cop killed a woman who called him out before doing so — CNN



Police have released video of Sangamon County Sheriff's Deputy Sean Grayson shooting 36-year-old Sonya Massey to death. The incident took place in Springfield.



Massey, who reportedly had mental health… pic.twitter.com/lq4hLbdnTt