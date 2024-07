Mulher é condenada por fraude de R$ 610 milhões em programa para famílias de militares nos EUA

A- A+

Uma mulher foi condenada a 15 anos de prisão no Texas, nos Estados Unidos, após roubar mais de US$ 100 milhões de um programa de subsídios para desenvolvimento de jovens para filhos de famílias militares.

Segundo os promotores do caso, Janet Yamanaka Mello, de 57 anos, ela teria gastado o dinheiro para financiar um estilo de vida luxuoso.

Em março, a ré se declarou culpada por cinco acusações de fraude postal e cinco acusações de apresentação de declaração de imposto de renda falsa, de acordo com um processo criminal.

O juiz Xavier Rodriguez do Distrito Oeste do Texas condenou Janet, nesta terça-feira, a 180 meses, ou 15 anos, de prisão, de acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Oeste do Texas.

De acordo com promotores federais, Janet era uma funcionária civil do Exército dos EUA e trabalhava como gerente financeira para um programa de subsídios para crianças e jovens na Base Fort Sam Houston em San Antonio.

Parte de seu trabalho era determinar se havia financiamento disponível para várias organizações que se candidataram ao programa de subsídios, chamado 4-H Military Partnership Grant.

Entre 2016 e agosto de 2023, ela criou um negócio fraudulento chamado Child Health and Youth Lifelong Development, que ela usou para roubar fundos do Exército alegando falsamente que fornecia serviços a membros militares e suas famílias, disseram os promotores.

Em alguns casos, ela falsificou a assinatura digital de seu supervisor na documentação.

Ela usou sua “experiência, conhecimento especializado do programa de subsídios e confiança acumulada” para enganar seus colegas, disseram os promotores.

Depois que recebeu o cheque da doação, Janet o depositou em sua conta bancária e gastou o dinheiro em "joias de luxo, roupas, veículos e imóveis", escreveu Justin R. Simmons, o procurador-assistente dos EUA, no memorando de sentença do governo, solicitando uma sentença de quase 20 anos de prisão.

A Sra. Mello e seu marido compraram imóveis no Texas, Colorado e Maryland, avaliados em R$ 130 milhões, disseram os promotores.

O casal também comprou uma frota de pelo menos 82 veículos, incluindo carros, utilitários esportivos, motocicletas e um motor home. De acordo com os promotores, Janet gastou mais de R$ 5 milhões comprando joias em um único dia.

Janet preencheu 49 requerimentos em seis anos, roubando cerca de R$ 610 milhões, de acordo com os promotores.

Ela também mentiu em seus impostos de renda em 2017, 2019, 2020, 2021 e 2022, resultando em uma perda fiscal de mais de R$ 174 milhões.

“Em vez de US$ 109 milhões em fundos federais destinados ao cuidado de crianças militares em todo o mundo, ela egoisticamente roubou esse dinheiro para comprar casas extravagantes, mais de 80 veículos e mais de 1.500 peças de joalheria”, disse o procurador dos EUA Jaime Esparza para o Distrito Ocidental do Texas em um comunicado à imprensa.

Lucy Tan, agente especial interina encarregada do escritório de campo de Investigação Criminal do IRS em Houston, disse que a “propensão de Janet Mello à extravagância foi o que a derrubou”.

“À medida que descobríamos os detalhes, o esquema criminoso crescia, o valor em dólares crescia e o alcance dos gastos dela crescia”, disse Tan.

“Crimes financeiros têm vítimas, e este tirou oportunidades das crianças e famílias de nossos militares, homens e mulheres.”

