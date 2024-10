Mulheres sempre têm os pés mais frios que homens? Saiba o que diz a ciência

A- A+

Na hora de dormir a dois, é muito comum ouvir a frase "não me toque com esses pés", referindo-se ao fato de que estão muito frios e a temperatura que emitem não é nada agradável. Isso tem uma explicação científica: as mulheres costumam ser mais sensíveis à temperatura e têm uma resposta muito mais rápida ao frio. As razões para isso não estão completamente claras.

Pode ser que, em média, as mulheres tenham menos tecido muscular e mais gordura, o que significa que precisam proteger mais os órgãos vitais das baixas temperaturas, fazendo isso através da restrição do fluxo sanguíneo para as extremidades do corpo. Outra razão é que os principais hormônios femininos, os estrogênios, tendem a espessar um pouco o sangue, diminuindo o fluxo para os capilares das mãos e dos pés, devido ao seu tamanho reduzido.





Embora a temperatura normal de uma mulher geralmente seja menor que a de um homem em algumas partes do corpo, como as extremidades e as orelhas, essa diferença tende a se igualar após a chegada da menopausa.

Atualmente, não há nenhum tipo de condição associada ao frio excessivo nos pés; geralmente, isso é algo momentâneo que pode ser aliviado com o uso de meias térmicas, cobertores ou simplesmente meias tradicionais.

Com o passar dos anos, é importante prestar atenção à temperatura das extremidades inferiores do corpo, pois é preciso estar alerta caso surja algum problema médico.

Por outro lado, se o frio vier acompanhado de alta sensibilidade, dor, alguma mudança de cor na pele ou formigamento, é necessário consultar um especialista, pois pode se tratar de alguma patologia.

Uma das razões médicas pelas quais se pode notar uma baixa temperatura nos pés é o sedentarismo; ao passar muito tempo sentado, a circulação nessas extremidades desacelera, tornando importante realizar atividades físicas em diferentes momentos do dia para evitar também outras doenças.

