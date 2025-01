A- A+

EUA Em comício antes da posse, Trump promete acabar com políticas de diversidade, igualdade e inclusão Presidente eleito dos EUA fez pronunciamento no ginásio Capital One, em Washington, neste domingo

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu neste domingo, 19, véspera de sua posse, acabar com políticas de diversidade, igualdade e inclusão nas contratações do governo. Em comício no ginásio Capital One, em Washington, ele afirmou que a escolha de servidores vai ocorrer pelo "sistema de mérito".





Trump declarou também que vai reverter o que ele chamou de sigilo excessivo sobre documentos do governo, e que irá abrir os arquivos relativos aos assassinatos do ex-presidente John F. Kennedy, do irmão dele, o senador Robert Kennedy, e do ativista dos direitos civis, Martin Luther King Jr. O indicado de Trump para o Departamento de Saúde é filho de Robert Kennedy.



Aceno a Elon Musk

O presidente eleito aproveitou para encher de elogios seu apoiador, o bilionário Elon Musk, que ele indicou para chefiar um novo Departamento de Eficiência Governamental. "Vocês viram o foguete dele ontem?", perguntou Trump, referindo-se ao lançamento de um modelo Starship, da Space X, uma das empresas de Musk, que ocorreu na realidade na quinta-feira, 16.



Trump destacou o sucesso da aterrissagem do estágio inicial do foguete, que leva os propulsores principais, mas a nave não tripulada em si explodiu após cerca de 8 minutos de voos. Musk subiu ao palco acompanhado de um de seus filhos. "Esta vitória é só o começo. O que importa é ir frente para fazer efetivamente mudanças significativas", afirmou o empresário, gaguejando. "Temos de proteger nossos gênios", destacou Trump.



O chefe das empresas X, Tesla e SpaceX, que será responsável por reduzir os gastos públicos por meio de auditorias, afirmou que o objetivo da nova administração é tornar os Estados Unidos fortes “durante séculos”.



Meio ambiente



Donald Trump também prometeu mudanças nas questões ambientais. Ele disse que irá acabar com normas ambientais em vigor no país. "Vamos cortar a regulação do meio ambiente, que foi criada para parar com o progresso neste país", disse, durante comício no ginásio Capital One, em Washington. Citando o petróleo, que ele chamou de "ouro líquido", Trump declarou: "Vamos recuperar nossa riqueza". Ele tem prometido acabar com iniciativas adotadas pelo governo de Joe Biden para reduzir as emissões de gases do efeito estufa.



"Não somos colônia de ninguém"



O republicano de 78 anos, 45º presidente dos Estados Unidos (2017-2021) e que se tornou na segunda-feira ou 47º, fez uma oferta floral no túmulo do Soldado Desconhecido no cemitério de Arlington, próximo a Washington.

Seu retorno ao poder está causando turbulências.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, declarou neste domingo que defenderá os mexicanos que vivem nos Estados Unidos e afirmou que seu país “não é colônia de ninguém”.

Horas antes de voltar à Casa Branca, o bilionário republicano lançou uma nova criptomoeda, que, se mantiver seu valor, poderá aumentar sua fortuna pessoal.

Trump venceu as eleições presidenciais de 5 de novembro contra a vice-presidente democrata Kamala Harris, ao final de uma campanha sem precedentes, durante a qual foi condenado criminalmente, fez numerosos comentários racistas e sexistas e foi alvo de duas tentativas de assassinato.





