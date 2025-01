A- A+

renúncia Premier da Áustria anuncia renúncia "nos próximos dias" Karl Nehammer encerrou as negociações com os social-democratas para tentar formar um governo

O primeiro-ministro conservador da Áustria, Karl Nehammer, anunciou neste sábado (04) que vai renunciar como chanceler e presidente do seu partido “nos próximos dias”, depois de encerrar as negociações com os social-democratas para tentar formar um governo.

“Após a ruptura das negociações de coalizão, deixarei minhas funções como chanceler e presidente do Partido Popular nos próximos dias e permitirei uma transição ordenada”, informou Nehammer na rede social X, mais de três meses depois das eleições legislativas de 29 de setembro, vencidas pela extrema direita.

